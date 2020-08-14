 

«Путину чуждо безрассудство» – эксперт Atlantico объяснил, почему российской вакцине можно доверять

14.08.2020, 12:50, Новости дня

Хотя РФ сегодня не является великой державой, она обладает мощной интеллектуальной элитой и выдающимся ноу-хау, в том числе в области биотехнологии, считает французский врач и преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе. Как рассказал эксперт изданию Atlantico, Владимиру Путину чуждо безрассудство, поэтому если он объявил о создании вакцины против коронавируса, его словам можно доверять.


Reuters

Россия объявила о создании вакцины против коронавируса, и данному заявлению можно доверять, считает врач, преподаватель Страсбургского университета Стефан Гайе. В интервью изданию Atlanticо  он рассказал, что когда речь заходит о РФ и особенно Владимире Путине, нужно быть готовым ко всему, однако российскому президенту чуждо безрассудство.

Современная РФ перестала быть великой державой, однако она обладает мощной интеллектуальной элитой и выдающимся ноу-хау в таких областях, как, например, оружие, космос и биотехнологии, отмечает учёный.

Российская вакцина официально находится в третьей фазе, что означает успешное прохождение испытаний на животных, переносимости человеком и фармакологической эффективности, тогда как сейчас проверяется её терапевтическая эффективность среди большого числа пациентов. С учётом этого, считает Гайе, российская вакцина, скорее всего, надёжна. 

«Чтобы придать убедительности своим словам, Владимир Путин даже сказал, что инъекция была сделана его дочери. Это очень ловкий ход, который вновь подтверждает политические навыки главы государства. Как бы то ни было, всё это не даёт гарантии того, что вакцина действительно предоставляет достаточную защиту. Это может подтвердить лишь идущая в настоящий момент третья фаза», — считает эксперт.

Он также отметил, что эта вакцина опирается на последние достижения в сфере биотехнологий. Она должна обладать хорошей переносимостью, но нужно обязательно дождаться окончания третьей фазы клинических испытаний, чтобы убедиться в этом, как и в её эффективности.

«Думаю, РФ укрепила позиции в мировой гонке вакцин от Covid-19», — добавил Стефан Гайе.



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