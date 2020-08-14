На БелАЭС опровергли сообщения о забастовке

14.08.2020, 12:48, Новости дня

Белорусская АЭС работает в штатном режиме, никакой забастовки там нет, сообщили в отделе информации и общественных связей электростанции.

На электростанции сообщили, что «БелАЭС работает в штатном режиме», передает ТАСС.

Отмечается, что состоялась краткосрочная встреча работников Гроднопромстроя с руководством за территорией АЭС.

«Территория АЭС – это режимный объект, здесь никаких собраний быть не может», – добавил представитель БелАЭС.

Источник, знакомый с ситуацией на АЭС, сообщил, что «монтажники, наладчики работают в обычном режиме, а также службы эксплуатации».

Ранее ряд белорусских телеграм-каналов сообщил, что на БелАЭС якобы началась забастовка.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006» вблизи в Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация Росатом. 7 августа началась загрузка топлива в реактор первого энергоблока, что означает физический пуск.

Между тем работники строительного предприятия «Трест «Реммонтажстрой» в Солигорске (Минская область) присоединились к общенациональной забастовке в Белоруссии и потребовали проведения новых президентских выборов, говорится обращении представителей трудового коллектива треста.

«Мы, коллектив треста «Реммонтажстрой», солидарны с общереспубликанской забастовкой в поддержку всех бастующих предприятий и объявляем забастовку, пока не будут выполнены наши требования», – зачитал обращение один из работников предприятия.

Сотрудники потребовали «остановить кровопролитие на улицах Белоруссии, прекратить незаконные задержания мирных граждан, освободить всех политзаключенных, провести расследования незаконных задержаний, избиений, издевательств и наказать виновных в соответствии с законом».

Также рабочие обратились с призывом провести «честные и прозрачные выборы в Республике Беларусь с привлечением международных наблюдателей».

Напомним, в четверг рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) вышли на забастовку. Также несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино.

Кроме того, сотрудники Белорусского металлургического завода объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики. Позже предприятие заявило, что работает в штатном режиме, забастовки нет. При этом там прошли задержания.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, поблагодарила тех, кто участвует в забастовках.