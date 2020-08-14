История с портретом: как принц Чарльз выразил свою любовь к Меган Маркл

14.08.2020, 12:35, Разное

О том, что большая часть семьи принца Гарри не приняла Меган Маркл, СМИ писали и до выхода книги “В поисках свободы”, однако если раньше информация была на уровне слухов, то позже книга их подтвердила. Но все же среди представителей британской королевской семьи есть тот, кто очень расположен к герцогине Сассекской и кому она отвечает взаимностью. По данным книги, в резиденции принца Чарльза и герцогини Камиллы – Кларенс-хаусе – в числе портретов дорогих ему людей имеется и черно-белая фотография Меган. На снимке запечатлен момент, как Чарльз ведет свою невестку к алтарю, где в тот момент ее ждал принц Гарри.

Как мы помним, родной отец Меган – который до сих пор продолжает нелестно высказываться о ней в прессе – на свадьбу дочери не приехал. В качестве причины называлась операция на сердце, которая потребовалась Томасу после перенесенного сердечного приступа. А этому предшествовал скандал с постановочными фотографиями, которые Томас позволил сделать папарацци. Идея подставной фотосессии принадлежала не столько отцу Меган Маркл, сколько ее сводной сестре Саманте, в чем последняя лично призналась во время интервью на телевидении.

Позже принц Гарри рассказывал в интервью BBC, что принц Чарльз “предвидел это” и с радостью согласился поддержать Меган в этой непростой ситуации.

Он сразу же сказал: “Да, конечно, я сделаю все, что нужно Меган. Я готов поддержать вас!” Для него это была фантастическая возможность выразить нам поддержку. Он наш отец, конечно, он так и должен был поступить.

Авторы книги “В поисках свободы” добавили, что Чарльз полюбил Меган за ее уверенность в себе.

Она очень яркая, умная и понимает себя. Я не удивлен, что они так быстро завязали дружбу, – добавил источник.

А другой источник – уже со стороны Меган – отметил, что в Чарльзе “она нашла заботливого и любящего отца, который изменил ее жизнь к лучшему”.

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