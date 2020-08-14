Эми Шумер: “Я уже никогда не смогу родить”

14.08.2020, 12:35, Разное

Эми Шумер и ее супруг, шеф-повар и владелец ресторана Beach Plum Крис Фишер, впервые стали родителями в 2019 году. Шумер активно рассказывала о тяготах материнства, кормлении грудью и растяжках, задавшись целью показать реальные будни матерей, а не глянцевую картинку. Вот и тот факт, что спустя 8 месяцев она обратилась за помощью к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть во второй раз, актриса не стала скрывать от Instagram-подписчиков:

Я уже неделю прохожу ЭКО, чувствую себя действительно подавленной. Если кто-то прошел через это и готов поделиться со мной своим опытом, пожалуйста, сделайте это.

Эми Шумер с сыном

В новом интервью на шоу Sunday Today with Willie Geist Шумер призналась, что процедура ЭКО не дала результата, а принесла ей только боль и разочарование. По словам Эми, она боится, что уже не сможет забеременеть, но не отрицает возможность суррогатного материнства. Правда, пока они с мужем приняли решение на время прекратить думать о втором ребенке:

ЭКО было для меня очень тяжелым опытом. Я больше не готова идти на такие бессмысленные в моем случае жертвы. Похоже, я уже никогда не смогу родить.

Эми Шумер с семьей

Напомним, Эми Шумер и Крис Фишер познакомились в 2017-м, а спустя год отношений обвенчались на тайной церемонии в Малибу, где со стороны невесты были приглашены такие гости, как Дженнифер Лоуренс и Джейк Джилленхол. Актриса долгое время скрывала от прессы своего возлюбленного и обнародовала его имя практически за несколько дней до свадьбы. Уже в октябре 2018 года стало известно, что пара ждет ребенка – первого для 37-летней актрисы. А 7 мая 2019 года – практически в одно время с Меган Маркл – Эми стала матерью. Малыша назвали Джин Эттел Фишер, но позднее имя было изменено.

Ребята, а вы знали, что имя моего сына Джин теперь официально изменено? Теперь это Джин Дэвид Фишер. А раньше было Джин Эттел Фишер, пока мы случайно не поняли, что произносится оно как “джениталия”,

– рассказала Эми во время записи своего подкаста Amy Schumer Presents: 3 Girls, 1 Keith (“Эми Шумер представляет трех девушек и одного Кита” – Ред.), на который позвала свою подругу, австралийскую актрису Клаудию О’Доэрти.

Крис Фишер с сыном