Путин назначил нового посла РФ в Ливане

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14.08.2020, 12:30, Новости дня

Александр Рудаков назначен новым послом РФ в Ливане. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ливанской Республике», – передает ТАСС текст документа. Ранее Рудаков занимал должность замдиректора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД.

Другим указом президент освободил от должности Александра Засыпкина, возглавлявшего российскую дипмиссию в Бейруте с 2010 года.

Напомним, в четверг официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает ситуацию в Ливане исключительно как внутреннее дело страны и призывает к достижению национального консенсуса без вмешательства других государств.



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