Белорусы вышли на акцию протеста у филармонии в Минске

14.08.2020, 12:30, Новости дня

У государственной филармонии в центре Минска сотни граждан Белоруссии приняли участие в акции протеста против действий милиции в республике.

Несколько сотен человек разного возраста и пола соединились в цепь. Многие из них одеты в белое, держат в руках цветы и шарики, передает РИА «Новости».

На другой стороне проспекта Независимости, на площади Якоба Коласа, собрались еще полторы сотни участников. Несколько девушек забрались на памятник советскому писателю с бело-красным флагом, который был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.

Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов в районе площади нет, акция проходит спокойно.

Кроме того, протестующие начали собираться у метро «Пушкинская» в Минске. Вдоль улицы Притыцкого выстроились несколько десятков человек, одетых в белое, с цветами в руках. Некоторые проезжающие мимо водители подвозят демонстрантам воду и сок.

Ранее в Минске из изолятора временного содержания начали отпускать людей, которых задержали на акциях протеста. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово, сообщил министр.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.