 

Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии

14.08.2020, 12:23, Разное

По словам Тихановской, большинство белорусов проголосовали за перемены в государстве.

– Этому есть документальные подтверждения – копии протоколов. Там, где посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%, – заявила политик.

Оппозиционер отметила, что жители страны не верят в победу Александра Лукашенко на выборах и больше не хотят жить с прежней властью. Граждане выходят на улицы, что выразить свое мнение. Но, к несчастью, мирные протесты превращаются в кровавые бойни.

Тихановская призналась, что с болью смотрит на происходящее в Белоруссии.

– Для меня и для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов, – продолжила политик.

Она призвала власти прекратить насилие над людьми и пойти на диалог. В ближайшие дни, 15 и 16 августа, в городах должны пройти мирные собрания. Также Тихановская поблагодарила всех силовиков, которые отказались применять оружие против соотечественников.

Напомним, выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали более 80% граждан. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали около 10% жителей страны.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Мнение: Хватит кормить Москву

06.07 / Мнение: Она – мужчина?! – Из-за такой мелочи с российский биатлонисткой может развестись муж

30.06 / Мнение: Рождаемость в России, бесплатная доставка лекарств и российско-белорусские визы

24.07 / Поклонники беспокоятся за состояние Бритни Спирс после ее нового видео: “Мы хотим знать, в порядке ли ты”

19.07 / Стычка в Сирии: российские военные заблокировали американцев

13.08 / Мнение: Стал понятен «хитрый план Путина» в Белоруссии

27.07 / Скандалы: Ты помнишь, как все начиналось…

26.07 / Медики рассказали об опасности потребления кофе по утрам

31.07 / Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин

30.06 / Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска