Тихановская озвучила истинные результаты выборов президента Белоруссии

14.08.2020, 12:23, Разное

По словам Тихановской, большинство белорусов проголосовали за перемены в государстве.

– Этому есть документальные подтверждения – копии протоколов. Там, где посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60% до 70%, а в Новой Боровой – 90%, – заявила политик.

Оппозиционер отметила, что жители страны не верят в победу Александра Лукашенко на выборах и больше не хотят жить с прежней властью. Граждане выходят на улицы, что выразить свое мнение. Но, к несчастью, мирные протесты превращаются в кровавые бойни.

Тихановская призналась, что с болью смотрит на происходящее в Белоруссии.

– Для меня и для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов, – продолжила политик.

Она призвала власти прекратить насилие над людьми и пойти на диалог. В ближайшие дни, 15 и 16 августа, в городах должны пройти мирные собрания. Также Тихановская поблагодарила всех силовиков, которые отказались применять оружие против соотечественников.

Напомним, выборы главы Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали более 80% граждан. Его главного оппонента Светлану Тихановскую поддержали около 10% жителей страны.