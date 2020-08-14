США списали «Роскосмосу» безнадёжный долг за линию производства ракетных двигателей, купленную ещё в 1964 году

14.08.2020, 12:21, Разное

Американская компания Raytheon и NASA приняли решение о списании «Роскосмосу» долга за линию производства ракетных двигателей, приобретённую Советским Союзом в кредит в 1964 году.

Сейчас часть оборудования из США всё ещё работает в НПО им. Лавочкина.

В официальном заявлении говорится, что задолженность была признана безнадёжной, поскольку платежи прекратились в 1998 году. СССР выплатил 62% долга, Россия в 1990-е – ещё 24%. Таким образом, к выплате осталось 14% долга, по текущему курсу это порядка $890 млн.

– По итогам обсуждений с консалтинговыми компаниями и Минфином США было принято решение о признании долга безнадёжным и его списании, – пояснили американцы.

Платежи были впервые заморожены ещё в Советском Союзе, когда из-за брака в американском ракетокомплекте окончились неудачей все четыре запуска советского «лунного» носителя сверхтяжёлого класса Н-1. После этого выплаты возобновились в 1993 году, но после дефолта вновь были заморожены – на этот раз уже по экономическим причинам. По словам главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, США нарушили свои гарантийные обязательства и нанесли этим серьёзный ущерб отечественной лунной программе.

– При поставке производственных линий, включая оборудование и ракетокомплекты, были оговорены механизмы компенсации возможного брака, в том числе финансовые. Но выплат от США мы не получили, конечно. Raytheon после первой неудачи Н-1 трижды высылал новое оборудование и комплекты, которые имели те же фатальные дефекты. В конечном итоге эти недостатки советским специалистам приходилось устранять на сборке вручную. В НПО им. Лавочкина до сих пор существуют такие производственные операции при сборке РД-180 – спасибо американскому так называемому хайтеку. Хочу добавить, что в советские годы существовала небеспочвенная версия о том, что недостатки там появлялись неслучайно, но ходу ей не дали из дипломатических соображений, – сказал он.