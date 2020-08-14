 

МВД Белоруссии обещало проверить случаи насилия в отношении журналистов

14.08.2020, 12:16, Новости дня

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова на встрече с журналистами и руководством Мининформа страны.

«Это не останется без внимания. По каждому факту [насилия] будет проведена проверка», – передает ТАСС слова Чемодановой.

Заместитель главы Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий сообщил, что 10 журналистов остаются задержанными правоохранительными органами после протестных акций в Белоруссии.

«Еще остаются задержанными 10 наших коллег в регионах. Этот список опубликован на сайте БАЖ, который почему-то заблокирован в республике», – передает РИА «Новости» слова Горецкого.

Представители Мининформа попросили передать им этот список, чтобы разобраться с данными фактами.

Представители иностранных СМИ, между тем, попросили Мининформ ходатайствовать перед МИД Белоруссии возобновить аккредитацию зарубежных журналистов.

С таким предложением выступил в пятницу руководитель издания «Спутник-Беларусь» Андрей Качура на встрече с руководством Мининформа и представителем МВД республики.

В ответ на это министр информации Игорь Луцкий заявил, что решение этого вопроса находится не в его компетенции.

Напомним, в понедельник сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

К разрешению ситуации подключилось посольство РФ в Белоруссии. Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко в понедельник отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.



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