Нечего с ним цацкаться!

14.08.2020, 12:10, Разное

Будущее Беларуси и постсоветского пространства зависит от сопротивления карательной акции Лукашенко. Что скажут «мастера культуры»?

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

За четыре дня, прошедших с президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко превратился из смешного архаичного председателя совхоза, ставшего по какому-то недоразумению последним диктатором Европы, в палача, расправляющегося с собственным народом на каждой улице и в каждом дворе. Те, кто наблюдал за минским режимом, в курсе, что и раньше ничего веселого в фигуре Александра Григорьевича не было, но теперь это доходчиво показано всем, кто нашел в себе силы не отворачиваться, в тысячах видеороликов. Если по какому-то недоразумению Лукашенко после этой расправы усидит на троне, это станет примером для авторитарных режимов всего постсоветского пространства:

унижение и радикальное насилие в отношении своего народа будет признано идеальным рецептом сохранения власти.

В этом смысле, а не только из соображений абстрактного человеческого достоинства, белорусы сражаются сейчас не только за свою, но и за нашу свободу.

Им надо помогать всеми законными средствами. Положение дел в Минске хрупкое, чаша весов в любой момент может окончательно склониться в пользу карателей. Протестующие белорусы знают, что правда на их стороне, и важно, чтобы в этом убедился весь мир. После нескольких дней молчания свое слово сказала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич:

она призвала Лукашенко остановиться и отказаться от маниакального желания сохранить личную власть любой ценой, ведь дальше будет поздно.

Великий российский дирижер Владимир Спиваков публично отказался от ордена первопечатника и просветителя Франциска Скорины, которым он был награжден в Минске за свой вклад в культуру. Сотрудники Белорусской филармонии в этот момент публично объявили о том, что осуждают беспрецедентное полицейское насилие в родной стране и присоединяются к политической забастовке с требованием освободить задержанных протестующих и провести честные выборы. С госслужбы увольняются сотрудники белорусских пропагандистских телеканалов, не в силах больше врать и покрывать уничтожение своего народа.

Что последует за этим? С кем на этот раз окажутся «мастера культуры»?

Каждый из них сейчас делает свой выбор. Ордена из рук нынешнего палача белорусского народа получали в разное время директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, Филипп Киркоров, Юрий Башмет, Виктор Садовничий, Николай Басков. Поддержит ли кто-то из них Спивакова? Если это случится, правители всех стран поймут, что они не смогут рассчитывать на молчаливое согласие «мастеров» на карательные акции в отношении граждан.

Не молчать — самое малое, что мы можем сделать сегодня. Белорусам помогает Литва, открывшая свои границы для беженцев, несмотря на эпидемию. Молодые белорусские блогеры и актеры выходят на акции солидарности со своей страной по всему миру и в первую очередь в Москве.

Люди не остаются в стороне, когда видят матерей и жен, стоящих под стенами полицейских участков и слышащих крики своих близких, которых пытают внутри. Пользователи твиттера достучались до Илона Маска и просят его о помощи — раздать всей Беларуси свой спутниковый интернет Starlink, чтобы люди могли рассказывать правду. Маск не волшебник из сказки, и в реальности Беларусь может рассчитывать только на то, чтобы, как и все эти дни, пробиваться через заблокированные властями связи, используя прокси, разработанные для борьбы с китайской цензурой, — в первую очередь программу Psiphon (установите ее на свои устройства заблаговременно, даже — и в особенности — если вы находитесь на территории Российской Федерации).

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Информационная блокада будет прорвана, несмотря на попытки Лукашенко зачистить всю IT-отрасль (13 августа в крупнейшие IT-компании в стране пришли силовики, причем, по неподтвержденной информации, досталось даже лояльным разработчикам «танчиков» из Wargaming).

А если у вас — в отличие от Илона Маска — есть орден от Лукашенко, его лучше всего сдать прямо сейчас.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики