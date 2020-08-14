Ускоренное таяние льдов Гренландии не удастся остановить

14.08.2020, 12:09, Разное

Ученые полагают, что остановить таяние ледяного щита Гренландии не удастся, поскольку точка невозврата давно пройдена. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Nature.

Таять гренландские льды начали еще в 1985 году и до 1999 серьезных опасений этот процесс не вызывал. Но в настоящее время сокращение площади льда увеличилось семикратно, кроме того, Гренландия вносит один из основных вкладов в повышение уровня вод мирового океана.

Причины ускоренного таяния ледяного щита Гренландии комплексные. Так, в данном регионе увеличилась среднегодовая температура, возросло количество антициклонов, а именно они препятствуют формированию облаков, способных отразить солнечные лучи. Также исследователи не отрицают антропогенное воздействие. Выбросы углекислого газа, создаваемого человечеством, тоже вносят свой вклад в таяние гренландских льдов.