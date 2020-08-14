 

Ускоренное таяние льдов Гренландии не удастся остановить

14.08.2020, 12:09, Разное

Ученые полагают, что остановить таяние ледяного щита Гренландии не удастся, поскольку точка невозврата давно пройдена. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Nature.
Таять гренландские льды начали еще в 1985 году и до 1999 серьезных опасений этот процесс не вызывал. Но в настоящее время сокращение площади льда увеличилось семикратно, кроме того, Гренландия вносит один из основных вкладов в повышение уровня вод мирового океана.

Причины ускоренного таяния ледяного щита Гренландии комплексные. Так, в данном регионе увеличилась среднегодовая температура, возросло количество антициклонов, а именно они препятствуют формированию облаков, способных отразить солнечные лучи. Также исследователи не отрицают антропогенное воздействие. Выбросы углекислого газа, создаваемого человечеством, тоже вносят свой вклад в таяние гренландских льдов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Реакция на стимуляцию при ЭКО может рассказать о риске хронических заболеваний

08.07 / Появилась информация о тайной дочери Нагиева

08.08 / В Мемориальном музее космонавтики состоялась торжественная презентация силуминовой скамейки

05.08 / Сербия закупила китайские FK-3 вместо российских C-300

28.06 / “Принцесса-невеста” на новый лад: Софи Тернер, Джо Джонас, Дженнифер Гарнер и другие звезды стали героями известной сказки

19.07 / Мнение: Робот Собянин и короновирус

03.08 / Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко

12.08 / Мнение: Дирижер тирану: «мне стыдно носить ваш орден»

26.06 / Последний гибрид наступает!

02.07 / Хакеры взломали один из аккаунтов МИД в Твиттере

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска