Ургант выступил в поддержку протестующих в Белоруссии
14.08.2020, 12:08, Новости дня
Телеведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях бело-красно-белый флаг, с которым протестующие выходят на улицы в Белоруссии после президентских выборов, и высказал свое отношение к подавлению протестов.
«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» – написал Ургант в Instagram.
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Ненавижу насилие!И люблю Беларусь!
Бело-красно-белый флаг был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.
Ранее российский юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал его остановить жестокое подавление протестных акций в стране.
До этого музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ).
Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.
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