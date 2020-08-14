 

Ургант выступил в поддержку протестующих в Белоруссии

14.08.2020, 12:08, Новости дня

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в соцсетях бело-красно-белый флаг, с которым протестующие выходят на улицы в Белоруссии после президентских выборов, и высказал свое отношение к подавлению протестов.

«Ненавижу насилие! И люблю Беларусь!» – написал Ургант в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ненавижу насилие!И люблю Беларусь!

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 13 Авг 2020 в 11:48 PDT

Бело-красно-белый флаг был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.

Ранее российский юморист Гарик Харламов обратился к президенту Белоруссии Александру Лукашенко и призвал его остановить жестокое подавление протестных акций в стране.

До этого музыкант, политик и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал стихотворение о забастовке на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ).

Напомним, с вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

30.06 / Разумков заявил, что летом Рада будет готова собираться на внеочередные заседания “в любое время суток и недели”

13.08 / Глава штаба Тихановской сообщила о потере связи с ней

27.06 / США осудили «вагнеровцев» за «постыдные действия» в Ливии

22.07 / Под Петербургом на Неве загорелась яхта

07.08 / Погребинский: Раскол между Минском и Москвой – большой успех украинских спецслужб по заказу США

12.08 / Ученые работают над созданием новых методов лечения атеросклероза сосудов

09.08 / В Минске задержали троих журналистов российского телеканала “Дождь”

27.06 / ЦИК пообещала проверить жалобы на отсутствие перчаток и масок в регионах при голосовании

31.07 / Выросло число жертв ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска