Мнение: Главный товар – это вражда с Россией?

14.08.2020, 11:53, Разное

Когда тирания падет и восторжествует свобода, на те же самые предприятия, где сейчас собирается недовольный народ, чтобы сказать свое веское «надоело», придут. Туда придут, чтобы эти предприятия закрывать навсегда.

Дело будет сделано, мышеловка захлопнется, и новый мир, в котором уже не нужны ваши морально устаревшие комбайны и трактора, эта ваша редиска с картошкой, выгонит на улицу простодушных, поверивших ему людей, а их неэффективную, лишнюю работу распилит на металлолом.

Впрочем, он же не зверь – и предложит им взамен другую. Например, в клининг-сервисе центра временного размещения граждан Сомалилэнда. Ведь надо же чем-нибудь торговать, а если с сельским хозяйством покончено, если с промышленностью покончено, то вариантов не так уж много.

Главный товар – это вражда с Россией (на военной базе, кстати, тоже требуется клининг-сервис), но и на нежданных гостях, которых разумно отказываются принимать Польша с Венгрией, тоже можно заработать свои пять копеек. И тогда эти простодушные люди, жившие предсказуемой, скучной жизнью, которую они сами же утопили в толчке, попробуют протестовать еще раз. И снова выйдут на улицу.

А заодно и все те, кому не понравится идея врага на востоке, пойдут за ними. Ведь если тогда было можно восстать против той власти – так почему же сейчас нельзя против этой? Это им доходчиво объяснит полиция уже нового режима.

Но странное дело – никто почему-то не возмутится. В эфире будет царить ленивая тишина. И те же самые люди, которые сейчас пишут: «вы герои», «слезы на глазах», «дорогие, я с вами» – станут вяло отворачиваться и зевать.

«Ну да, а чего вы хотели?» – скажут они. «Во имя освобождения от империи придется потерпеть», – скажут они. «Это диктатор поддерживал бессмысленное, ненужное производство, а теперь халява закончилась, надо адаптироваться к рынку», – скажут они. И почему они не хотят вместо своих дурацких комбайнов помочь мигрантам? «Расисты, что ли?» – скажут они.

А тот разгон демонстрации – совсем не этот разгон демонстрации. Тогда шла борьба за свободу, а тут какая-то жалкая зарплата, плохая РФ и ржавый трактор. Отстаньте.

Мы видели это грустное шоу уже сто раз. Где шарик, где шарик? Мужик, извини, ты проиграл. Придется смотреть и сто первый.

Источник: Блог Дмитрия Ольшанского