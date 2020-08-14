Мишустин провел совещание по развитию энергетики Дальнего Востока

14.08.2020, 11:53, Новости дня

Председатель правительства Михаил Мишустин провел совещание по развитию энергетики и газификации Дальнего Востока.

По видеосвязи в заседании принял участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев. Глава кабинета министров поручил до конца года актуализировать и утвердить новые программы газификации регионов ДФО, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

По его словам, «развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей».

«Несмотря на колоссальные запасы природного газа, 2/3 теплоэлектростанций на Дальнем Востоке до сих пор работают на угле. Уровень здесь газификации заметно ниже среднероссийских показателей. Стабильное энергообеспечение крайне необходимо для ускоренного развития северных территорий, для нормальной жизни людей. Запуск новых перспективных проектов – то, что мы ожидаем от ДФО, в том числе в рамках территорий опережающего развития», – подчеркнул Мишустин.

Глава правительства также сообщил, что относительно энерготарифов «никаких резких скачков в платежах за электричество не ожидается».

«По бизнесу есть предложение продлить сниженные тарифы на электроэнергию до 2028 года. При этом вводим дополнительные механизмы, которые позволят лучше и точнее учесть интересы потребителей. Неизменные энерготарифы останутся для малого и среднего бизнеса, для потребителей в ТОРах и Свободном порту», – сообщил он.

Также он добавил, что для остальных в законе предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на электроэнергию будут доведены до уровня экономически обоснованных, например, для предприятий ТЭК и драгоценных камней и металлов – в течение трех лет.

В ходе совещания Дегтярев поблагодарил главу правительства и министерство энергетики за содействие в реализации проектов на территории Хабаровского края.

Врио губернатора края обратил внимание на вопрос последующей эксплуатации участка газопровода «Октябрьский-Комсомольск-на-Амуре», который с 2025 года должен быть законсервирован. Дегтярев предложил передать его в ведение Газпрома, так как именно этой компании предстоит заниматься переподключением потребителей на российский газ.

«Ранее данный участок газопровода выпал из поля зрения и в программах развития системы газификации не участвовал. Это ставило под угрозу газоснабжение двух ТЭЦ в Комсомольске-на-Амуре, одной ТЭЦ в Амурске, а также ряд предприятий Комсомольска-на-Амуре, в том числе оборонного комплекса, которые выполняют крупный госзаказ», – отметил Дегтярев.

Напомним, в четверг Мишустин прибыл в Анадырь, где началась его недельная рабочая поездка по Дальнему Востоку. За неделю премьер планирует посетить четыре региона – Чукотку, Камчатский край, Магаданскую и Амурскую области.