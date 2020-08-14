 

Тихановская призвала власти Белоруссии прекратить насилие и пойти на диалог

14.08.2020, 11:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, выехавшая после выборов в Литву, призвала защищать истинные итоги голосования ненасильственными мирными способами.

Тихановская заявила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%, передает РИА «Новости».

Она призвала власти республики остановить насилие и пойти на диалог.

Также экс-кандидат в президенты обратилась к мэрам городов, призвав 15-16 августа выступить инициаторами мирных акций.

Также она попросила граждан страны не оставаться в стороне и подписать петицию за повторный пересчет голосов с допуском независимых наблюдателей.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения Тихановской. В первом политик заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвалаподдерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом очевидно, что Тихановская читала на камеру записанный заранее текст. Блогеры обратили внимание, что интерьер в помещении, где проводилась запись, напоминает кабинет председателя ЦИК Лидии Ермошиной. По мнению сторонников Тихановской, заявление было записано под давлением.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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