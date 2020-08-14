Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам

14.08.2020, 11:43, Разное

На днях Следственный комитет Белоруссии занялся поиском координаторов протестов в Минске. Сотрудники изучают записи камер видеонаблюдения. Как утверждают в ведомстве, провокаторы подстрекали участников протестов к насилию.

По мнению Юрия Караева, они хотят переманить граждан на свою сторону, привить ненависть к стражам порядка. Провокаторам нужно, чтобы в глазах толпы силовики выглядели демонами, считает министр внутренних дел Белоруссии.

Напомним, что в республике проходят акции протеста против насилия со стороны ОМОНа. Правда, пока народ не достучался до правоохранительных органов.

Задержанные на протестах рассказали, что в изоляторе получили увечья. Правоохранители били их по ногам, заламывали руки. В камере находились по несколько десятков человек, дышать было трудно.

В Сети появились видеозаписи, на которых пробывшие несколько суток в изоляторе рассказывают о пережитом ужасе. Такие кадры опубликовали “Дни.ру”.