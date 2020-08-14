Байден и его команда потворствуют криминалу, чтобы прийти к власти

14.08.2020, 11:39, Новости дня

Беспорядки в США, подогреваемые движением Black Lives Matter, нужны демократам для победы на президентских выборах, полагает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, расовая полемика отвлекает внимание народа от коррупции в верхах. Поэтому Джо Байден и его соратники помогают погромщикам и мародёрам как своим союзникам.

Кураторы Джо Байдена выбрали Камалу Харрис (кандидатом на пост вице-президента США. — ИноТВ) отчасти потому, что она соответствовала их строгим квотам — из-за своих неизменяемых характеристик (расы и пола. — ИноТВ). Они говорили об этом вслух. Это неправильно и неконституционно, но они всё равно это сделали.

Но это не единственная причина того, что выбор пал на неё. Они выбрали её потому, что согласны с ней. И она, и Джо Байден видят, что на самом деле представляет из себя Black Lives Matter: для Демократической партии и её спонсоров это путь к избранию и удобный способ избежать критики.

И Байден, и Харрис приветствовали новую, прокриминальную повестку дня Демократической партии и даже не скрывают этого. Когда говорят о расе и о полиции, то не говорят о коррупции Уолл-стрит или о налоговой ставке для Amazon. В том-то и весь смысл. Для них это прикрытие. Об экономике они говорить не хотят. Страна беднеет, а они нет. Они хотят натравить американцев друг на друга, чтобы избежать разговоров на эту тему.

Помните, в июне, когда погромы, вдохновлённые смертью Джорджа Флойда, разрушали американские города, особенно бедные районы, Камала Харрис активно помогала зачинщикам — преступникам — выйти из тюрьмы. Вот что она написала в Twitter, цитирую: «Если у вас есть возможность, скиньтесь на залог для протестующих в Миннесоте — @MNFreedomFund (Фонд свободы Миннесоты. — ИноТВ)».

Фонд свободы Миннесоты — что это? Судя по всему, некоммерческая организация, с начала лета она получила десятки миллионов долларов, отчасти благодаря поддержке таких людей, как Камала Харрис. Кстати, это та же организация, которой давали деньги сотрудники Джо Байдена, причём открыто, они похвалялись этим в Twitter. Фонд свободы Миннесоты посвящён внесению залога за преступников, в том числе совершивших тяжкие, насильственные преступления.

Так и делалось. Как пишет Fox 5, среди довольных клиентов Фонда свободы Миннесоты — Дарника Флойд, которой предъявили обвинения в убийстве второй степени, после того как она, предположительно, зарезала человека, а также Кристофер Босуэлл, обвиняемый в сексуальных посягательствах и похищении человека. Камала Харрис помогла вытащить их из тюрьмы. Кстати, в 2001 году Босуэлла судили за изнасилование, и прокурором была Эми Клобучар, ныне доверенное лицо Байдена. Да, это всего лишь протестующий, вот таких людей Байден, Харрис и Клобучар хотят пустить гулять по вашему району!

Но демократам недостаточно просто вносить залог за преступников. Им также нужно помешать вам защищать ваши семьи. Итак, Американский союз защиты свобод (ACLU) — с его давней и подчас благородной историей в этой стране — стал просто-напросто бандитским крылом Демократической партии. Теперь ACLU пытается полностью уничтожить Министерство внутренней безопасности. На этой неделе ACLU назвал это министерство, цитирую, «заряженным оружием на пресловутом кофейном столике в Овальном кабинете». Как вам такая метафора? Помните: полиция — это ку-клукс-клан, а люди, поджигающие ваш район, — это «мирные протестующие». Всё поставлено с ног на голову!

К слову, на минувших выходных в Чикаго лидеры Демократической партии и СМИ уверяли нас, что любые немирные протесты, которые мы видели по телевизору или, вероятнее, в интернете, это действительно протест, спонтанная реакция на посты в соцсетях. Мы ведь уже слышали подобное? Да. Помните, когда подожгли наше консульство в Ливии и убили американцев, Сьюзан Райс сказала нам, что это была реакция на видео. Тогда нам солгали. И сейчас тоже лгут.

Вот что сказала репортёрам в понедельник Пэт Дауэлл, член муниципального совета Чикаго, цитирую: «Когда я слышу, что у людей были грузовики, кувалды и профессиональные стеклорезы, у меня возникает впечатление, что всё произошло отнюдь не спонтанно». Так и есть. Это было мародёрство, это были кражи, это были преступления.

Потом, во время мероприятия, которое СМИ назвали «митингом», организатор Black Lives Matter по имени Ариэль Аткинс объяснила, что мародёрство и насилие, разрушающие центр Чикаго, это на самом деле форма репараций за рабство. Взгляните.



АРИЭЛЬ АТКИНС, Black Lives Matter: Им не нравится, когда люди начинают заниматься лутингом*. Людям в этом городе приходится трудно из-за пандемии. Так что мне нет дела, если кто-то решит вынести товары из магазина Gucci, Macy’s или Nike. Потому что таким образом человек обеспечивает себе еду, одежду, какой-то заработок, потому что городу явно наплевать на этих людей. Более того, это репарации.

Готов поспорить на тысячу долларов, эта женщина ходила в какое-нибудь элитное учебное заведение. Не выяснял, но всё равно готов поспорить.

Репарации?! Нет, преступление. Воровство. Мы видели воровство на этих мероприятиях с самого первого дня. И с самого первого дня нам говорили: «Да нет, это не воровство, это оправдано!» Нет же, красть — неправильно, это преступление, как бы вы это ни назвали. А теперь они называют это «репарациями». Но никто не даст отпор и не скажет им в лицо, что это чушь.

Дата выхода в эфир 12 августа 2020 года.

* «Лутинг» — то же, что мародёрство. Участники беспорядков в США и их сторонники используют это слово с оттенком одобрения, рассматривая присвоение чужой собственности как элемент протеста против социальной несправедливости (прим. ИноТВ).