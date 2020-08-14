США захватили иранские танкеры с топливом для Венесуэлы

14.08.2020, 11:30, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа конфисковала груз из четырех танкеров, перевозивших иранское топливо в Венесуэлу, сообщили источники среди американских официальных лиц.

Источники сообщили, что администрация Трампа якобы захватила груз из четырех танкеров, которые предназначались для транспортировки иранского топлива в Венесуэлу, передает Al Jazeera.

Сообщается, что месяц назад федеральные прокуроры в Вашингтоне подали гражданскую жалобу на конфискацию имущества, утверждая, что продажа была организована бизнесменом Махмудом Маданипуром, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, который был признан в США иностранной террористической организацией.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил, что при захвате не было применено никакой военной силы, а корабли не были физически конфискованы. Он предположил, что американские чиновники угрожали судовладельцам, страховщикам и капитанам санкциями, заставляя их сдать груз, который теперь становится собственностью США.

Прокуроры утверждали, что четыре судна перевозили в Венесуэлу 1,1 млн баррелей топлива. Однако танкеры так и не прибыли в южноамериканскую страну, а потом пропали без вести. Два корабля позже вновь появились возле Кабо-Верде, сообщил другой американский чиновник.

Пока неясно, где находятся суда и их грузы в настоящее время, но капитаны кораблей несколько недель назад отключили свои устройства слежения, чтобы скрыть свое местоположение, сообщил Расс Даллен, партнер брокерской компании Caracas Capital Markets в Майами, которая отслеживает движением судов.

Так, судно «Беринг» пропало с радаров 11 мая в Средиземном море близ Греции и с тех пор не включало свой транспондер, судно «Белла» сделало то же самое 2 июля на Филиппинах. Суда «Луна» и «Панди» видели вместе в Оманском заливе 10 июля, когда пришел приказ США о перехвате.

В то же время источник издания The Wall Street Journal сообщил, что четыре судна – «Луна», «Панди», «Беринг» и «Белла» – в данный момент находятся на пути в Хьюстон. Их встретят высокопоставленные чиновники администрации на мероприятии, запланированном по случаю стыковки.

Напомним, в июле Тегеран заявил о провале плана Вашингтона по остановке экспорта нефти из Ирана.

В начале июня управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло четыре компании и четыре судна в санкционные списки по Венесуэле после того, как они доставили топливо из Ирана в Венесуэлу.