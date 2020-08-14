Диетолог сообщила, почему нельзя давать детям соки

14.08.2020, 11:30, Разное

Ирина Бородина, диетолог, сообщила, почему соки не стоит давать детям. Специалист также добавила, кому противопоказаны такие напитки.

Взрослым и детям необходимо употреблять воду, так как она является лучшим источником жидкости, а вот соки давать детям вредно. Многие используют их в детском питании, но в напитках из пакетов очень много сахара. Диетолог напоминает, что сладкие соки формируют неправильные вкусовые пристрастия и дети начинают отказываться от несладкой еды. В рекомендациях ВОЗ по прикорму детей нет фруктовых соков, разрешены только сырые фрукты и овощи.

В любом соке есть сахар, так как во всех фруктах есть фруктоза. При употреблении грейпфрутового сока в большом количестве может нарушаться ритм сердца, а сок клюквы разжижает кровь.

Людям, которые принимают антикоагулянты, запрещают соки из зелени, а при язве желудка нельзя пить яблочные, лимонные и апельсиновые напитки. При болезнях поджелудочной железы противопоказаны «фреши», а при аллергии, диабете, кариесе и избыточном весе стоит отказаться от газированных напитков.