Преподавательницу МГУ нашли мертвой в Москве

14.08.2020, 11:23, Разное

В собственной квартире на Ленинском проспекте в Москве была обнаружена мертвой 81-летняя преподавательница филологического факультета МГУ Инна Христиансен, передает Life. Ранее родственники сообщили о ее исчезновении.

Полиция приехала по месту жительства Христиансен. Поскольку на звонок хозяйка не вышла, было принято решение вскрыть дверь. Выяснилось, что тело пролежало около трех дней. Обстоятельства смерти устанавливаются.