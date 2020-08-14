Объявлено о задержании российского дипломата в Чехии

14.08.2020, 11:23, Разное

Чешские СМИ сообщили о задержании российского дипломата. Произошло это еще в июле 2020 года возле Ржичаны неподалеку от Праги.

Россиянина обвинили в том, что он приобретал патроны для снайперской винтовки и другие боеприпасы, передает телеканал “360”. Его пришлось отпустить – задержанный обладал дипломатическим иммунитетом. После этого мужчина покинул Чехию.