 

На языке найдены новые типы универсальных клеток вкусовых рецепторов

14.08.2020, 11:17, Разное

Ученые обнаружили ранее неизвестный науке новый тип вкусовых клеток. При этом они оказались универсальными, поскольку могут распознать сладкую, горькую, кислую и соленую еду, хотя ранее считалось, что каждый из вкусовых рецепторов ответственен за определенный вкус.
По словам экспертов, вкусовые рецепторы формируются из трех типов клеток. Первый тип является опорным, второй тип может распознать горький или сладкий вкусы, а третий тип клеток находит кислый и соленый привкусы. Однако последний тип клеток имеет подмножество иных клеток, оказавшихся универсальными. Они чувствительны практически ко всем вкусам и имеют два сигнальных пути, позволяющих им реагировать на сладкую, горькую или соленую пищу.

Обнаружение вкусового рецептора с широким диапазоном подтверждает сразу несколько теорий, но об их важности смогут говорить лишь тогда, когда оценят их общий вклад в механизм распознавания вкусов. Доктор Кэтрин Медлер из Университета Буффало отметила, что их открытие указывает на избирательность вкусовых клеток, что делает их похожими на клетки мозга, которые занимаются обработкой информации о вкусе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Никита Ефремов рассказал, как в детстве стал жертвой домогательств

08.08 / Российские коренные народы призвали Илона Маска не закупать металлы для аккумуляторов у «Норникеля»

28.06 / Мнение: Декрет об отмене частной собственности на недвижимости в городах

05.08 / Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

08.07 / Украинка превратила себя в «инопланетянку»

05.07 / Сергей Безруков поделился фото с празднования 4-летия дочери Марии

12.07 / Мнение: Обстрелы Стаханова. 11.07.2020

29.04 / Мнение: “Разморозка” 5-ая серии 11-го сезона

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

04.07 / Геннадия Хазанова госпитализировали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска