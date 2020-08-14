На языке найдены новые типы универсальных клеток вкусовых рецепторов

14.08.2020, 11:17, Разное

Ученые обнаружили ранее неизвестный науке новый тип вкусовых клеток. При этом они оказались универсальными, поскольку могут распознать сладкую, горькую, кислую и соленую еду, хотя ранее считалось, что каждый из вкусовых рецепторов ответственен за определенный вкус.

По словам экспертов, вкусовые рецепторы формируются из трех типов клеток. Первый тип является опорным, второй тип может распознать горький или сладкий вкусы, а третий тип клеток находит кислый и соленый привкусы. Однако последний тип клеток имеет подмножество иных клеток, оказавшихся универсальными. Они чувствительны практически ко всем вкусам и имеют два сигнальных пути, позволяющих им реагировать на сладкую, горькую или соленую пищу.

Обнаружение вкусового рецептора с широким диапазоном подтверждает сразу несколько теорий, но об их важности смогут говорить лишь тогда, когда оценят их общий вклад в механизм распознавания вкусов. Доктор Кэтрин Медлер из Университета Буффало отметила, что их открытие указывает на избирательность вкусовых клеток, что делает их похожими на клетки мозга, которые занимаются обработкой информации о вкусе.