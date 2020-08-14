 

Премьер Чехии призвал повторно провести выборы в Белоруссии

14.08.2020, 11:08, Новости дня

Президентские выборы Белоруссии должны быть проведены повторно, сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

«Выборы в Белоруссии должны быть проведены повторно, должны быть прозрачными и проходить в присутствии иностранных наблюдателей», – написал Бабиш в Twitter.

По его словам, по договоренности с польским премьером Матеушем Моравецким он предложил срочно провести видеоконференцию членов Евросовета. Также он заявил, что «должен быть послан ясный сигнал о санкциях». 

Также до этого Бабиш опубликовал пост о своей реакции на то, что видел в новостях о событиях в Белоруссии.

«Я посмотрел множество видеосюжетов из Белоруссии, где трусливая и агрессивная полиция молотит безоружных людей. Это невероятное зверство. Твердо верю, что идут последние часы диктаторского режима (президента Александра Лукашенко) и что граждане победят», – написал премьер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента в присутствии международных наблюдателей. А президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Александра Лукашенко нельзя считать легитимным президентом Белоруссии. 

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие в свою очередь забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Напомним, глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике. Он также заявил, что случайно задержанных в ходе протестов в Белоруссии людей отпускают под честное слово.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.



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