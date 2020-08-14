 

Это оккупационные войска

14.08.2020, 11:01, Разное

На этот раз их вырастил дома диктаторский режим.

Спецтехника. Первая ночь протестов в Минске. Фото: Reuters

Они всегда не любили и опасались нас, заводили внутренние (вдумайтесь) войска и национальную гвардию (тоже внутреннюю), определив главного своего врага — нас, на постоянную войну с которым настроена, натаскана и науськана кормленая нами же армия.

Если отбросить эвфемизм, это оккупационные войска.

Они с бездумной жестокостью пришельцев действуют против народа, населяющего и представляющего страну, верховенство над которой поддерживается силой и деньгами, а не законом и здравым смыслом.

Оккупанты на этот раз не пришли в Беларусь. Их вырастил дома диктаторский режим Лукашенко, единственная цель которого — удержать спасительную для него власть.

Фашисты были мотивированы не хуже. Им тоже не хотелось терять контроль над Беларусью.

Но этот народ страх перед оккупантами не культивирует. Его не испугала невероятная мощь вермахта. Только в Беларуси сохранились районы, куда не решились ступить оккупанты.

У белорусского народа есть опыт неприятия насилия и сохранения национального достоинства.

Я уверен, что этот опыт не подведет.

Бог им в помощь!

Юрий Рост
Новая газета

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Мнение: Логика “поколения ЕГЭ”

12.08 / Мария Миногарова, Ирина Меладзе с дочерьми и другие гости премьеры фильма “Агент Ева”

02.07 / Мнение: Самая популярная марка в ДНР

10.08 / Американские астрономы обнаружили гигантскую экзопаланету с необычными характеристиками

31.07 / История одной детдомовки – от переезда в США к служению им

10.07 / Мнение: Дуров против Гугл и Эппл, экономия благодаря кризису и укрупнение наливаек в Петербурге

06.08 / В московской аптеке запретили продавать “лекарство от коронавируса”

11.04 / Мнение: Не люблю и не вижу себя женой

10.08 / Распространителям слухов о романе Гордона и Барановской адвокат посоветовала смотреть «Санта-Барбару»

27.06 / Мнение: Кто и почему напал на Собчак?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска