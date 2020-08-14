Личное: “Победитель вместе со Штурманом, Ищейкой и Попрошайкой, а не человек”

14.08.2020, 10:54, Разное

Во многих письмах мы видим, как авторы опознают у себя короны и баги, обличают щипцы и скалки, а толку ноль. И дело не только в том, что они опознают невпопад. Дело в том, что слова “корона” и “баги” для них – пустой звук, они не понимают, чем это плохо. А щипцы они и вовсе считают годным инструментом для извлечения пользы.

Не бывает так, чтобы ты понял, что такое корона, увидел ее у себя и не снял. Не может быть этого, друзья. Если вам кажется, что вы видите корону, а снять не можете, вы хитрите. Не корону вы видите, а высокую самооценку, причем оправданно высокую, или безобидные иллюзии, украшающие жизнь. И если вы видите что-то полезное или совсем безвредное, как вы можете это снять?

Вот если бы вы увидели на голове своей паука, сосущего из вас кровь, вы бы заорали и затрясли головой, чтобы побыстрей скинуть его с себя. И у вас не было бы вопросов, как снять, вы бы стряхивали его с макушки руками и подручными средствами, пока не скинули. Мы хоть и говорим, что у некоторых короны “прибиты к голове”, нет таких гвоздей, чтобы хозяин не мог корону свою снять. Это снаружи корона не поддается, а изнутри всегда. Снять корону всем под силу, если удалось ее опознать.

То же самое с багами. Вы называете свои баги, но считаете это особенностями характера. Не вылазками на чужую территорию, не унижениями себя, а просто такими чертами. Когда вы пишите письмо и пытаетесь мне поддакивать, вы врете, будто согласны со мной, будто верите, что баги и короны существуют и вредны. Понимай вы это, вы бы не писали, что вы Штурман, но поделать с этим ничего нельзя. Вы бы и дня не хотели быть Штурманом и быстро перестали им быть.

У большинства людей работа над собой может дать мгновенный прогресс, если они просто осознают свои недостатки. Но увидеть недостатки и понять, что это серьезные недостатки, а не начать дискуссию в своей голове (“нет, ну давай посмотрим с другой стороны”, “а кто вообще сказал, что это плохо?”) – самое сложное.

saharochkova

Добрый день. Письмо про Штурмана и Онегина в рубрику.

(Понимаете, почему авторы спешат назвать свои баги и короны? Не хотят, чтобы их за это ругали, опережают. Это такое “да знаю, знаю, я Штурман, виноват, исправлюсь, не заостряйте на этом, пожалуйста”)

Мне 26, работаю в It, на внешность обычная, живу в квартире от родителей, занимаюсь спортом. Перед этой историей жила с прошлым парнем, но уже полгода не испытывала никаких чувств и хотела расстаться.

Ему 31, когда начали встречаться, два с половиной года назад, он был моим руководителем, умнее меня, зарабатывал в несколько раз больше, универ закончил лучше, спортивный, хорошая одежда, чувство юмора.

Сначала я не могла поверить своему счастью, красивый умный сексуальный мужчина, о котором я уже не мечтала, зовёт меня то в одно место, то в другое, пишет постоянно.

Я думала о Боже ну наконец-то то самое, главное не просрать все. Все шло очень медленно, я старалась наслаждаться моментом, хотя иногда приходила домой и просто в шоке была — было непонятно абсолютно, что ему надо. Уже полтора месяца ходим типа на свидания, но он даже не поцеловал. Я решила что это Онегин, и надо не спугнуть.

(Она ходила с ним на свидания, а он просто общался с ней и приглядывался. Ее ждун притаился и ждал, боясь спугнуть)

В какой-то момент я рассталась с парнем, он расстался с девушкой, хотя он уже сто раз до этого расставался, и я думала, что она уже давно в прошлом, и признался, что я ему нравлюсь. Стали целоваться, дарил цветы, когда я оказалась у него дома через месяц примерно после признания, он меня раздел, но у него не встал, так продолжалось ещё месяц.

(Он признался под щипцами. Давно уже видел, что она ждет и нависает, поэтому и про девушку много раз сообщал, что вот, они расстались)

Он платил за такси и рестораны, я чувствовала неуверенность, потому что денег, чтобы платить за себя в его местах у меня не было, а есть в более дешевых и молодежных местах он не хотел. Я старалась компенсировать приготовленными ужинами и завтраками у себя дома, билетами на концерт (с которого мы ушли после первой песни, ему не понравился звук на местах сбоку и соседи с коньяком), выходными в загородном отеле (куда он смог приехать только ночевать типа из-за работы) и в целом все, больше я не придумала ничего. Старалась развлекать его пересказами каких-то статей и книг.

(Вот она призналась в самом начале письма, что она – Штурман, но смысла этого она не понимает. Пишет с обидой, что компенсировала его вложения, да и не нужны ей были эти его вложения, она бы ела в более дешевых местах, если бы он согласился. И она обижена, что ее ответные вложения были почти напрасны, но давайте посмотрим, что это были за вложения. Типичные штурманские, совершенно без учета интересов другого человека, такие, будто второй – продолжение себя. Ужин готовит себе, но считает, что это для него. На концерт его ведет, хотя он не любит концерты, но считает, что это ее вложение. В отель едет, куда он по работе не может попасть и с трудом добирается ночевать. Пересказывает ему статьи и книги, наводя на него тоску. Вот что Штурманы называют вложениями и развлечениями)

Но было все странно. На восьмое марта утром ходили в ресторан, потом работали, а вечером он приехал с букетом и духами и сказал что-то типа ‘вот все-таки решил поздравить’. все это время я держалась, и не было ни единой ссоры. Даже когда он вдруг сообщил, что я вот бегал в парке и решил, что мне все-таки нужны эти отношения, я хоть и удивилась, как это все произошло вдруг, а я и не заметила его терзаний, но виду не подала.

(Странно было Штурману, что состав не всегда поспевает за паровозом. Странно и обидно)

Ездили в отпуск, билеты покупал каждый сам, квартиру снимала я, за еду и экскурсии платил он. В целом от него было только предложение, что неплохо было бы поехать, все остальная организация на мне.

(Предлагал, потому что деваться некуда, но ехать не очень хотел, поэтому организовывала она. Если вы видите, что человек не подключается к организации, значит это все ему не очень надо или совсем не надо, вот и весь секрет)

Всегда в нашей жизни присутствовала его бывшая девушка (привет, если читаешь это): купили билеты в Отпуск, скрин своего прислал бывшей тут же, поехали на великах в лес, записал птичек прислал бывшей, у него не стоял — спросил что делать у своей бывшей. Я попросила при мне не общаться с ней и не рассказывать, что она там думает по какому вопросу. Он вроде согласился, но выходило так себе. Я всегда на это реагировала ужасно, со скалками и ультиматумами.

(Она передает привет его бывшей девушке через мой блог. То есть гордится своей Ищейкой и Штурманом, которые не только начеку, но и опережают)

Он упоминал ещё когда они встречались, что его карта привязана к ее телефону. Когда были в отпуске, увидела (конечно мне надо знать, что за уведомления в его телефоне, у меня все баги есть), что списались рубли в кофейне, хотя у нас-то валюта другая. Оказалось, что она все ещё пользуется его картой, спустя полгода после расставания. Я пыталась без скандала объяснить, что тогда давай расставаться, раз тебе нужно ее на ноги поднимать. Без скандала не вышло. Договорились, что это прекратится скоро. Я даже спросила у папы, норм ли это вообще, он сказал, что ну да могут быть обязательства, главное, чтобы не навсегда. Он на это дико злился, что я вплела в этот вопрос отца.

(Надеюсь, она и про то, что у него не стоит, тоже рассказала отцу. Совсем бревна в глазу не видит. Возмущена, что он обсуждает ее с бывшей, так возмущена, что обсуждает это со всеми и даже с отцом. И в рубрику публичную пишет о том, что у него не стоит, чтобы тысячи человек прочитали. Надо на всех заборах вокруг его дома это написать)

Потом начались бесконечные скандалы из-за мелочей, едем в такси, я открыла телефон — все, он может попросить остановиться и выходит в неизвестном направлении. Пришли в магазин во время обеда, он остановился посмотреть фрукты, я пошла дальше куда мне нужно, все опять скандал. Я пошла в туалет в ресторане, его не позвав, возвращаюсь, его нет! При этом потом всегда инициировал примирение, я думала сойду с ума.

(Она все время делает вид, что она сама по себе и независима, может молча и с важным лицом удалиться вдруг. Не видит в этом ничего такого)

Мог предложить расстаться просто на ровном месте.

Типа он спросил, когда приехал в офис ‘где Маша?’, я ничего не ответила, как и все остальные. Мне опять скандал, давай расставаться.

(Выставляет его дураком перед коллегами, давая всем понять, что бегает за ней он. Вообще старается его унизить по мелочам, но не видит в этом повода для его обиды. Великие Штурманы так нуждаются в постоянной иллюзии верховодства, что делают это автоматически)

Начались скандалы, почему я не ночую с ним (мы всегда должны ночевать вместе!), а я не могу, у меня коты, мне неудобно, что вещи нужно хранить в двух местах, все иметь в двух экземплярах, предложила тогда жить у меня, раз надо всегда вместе спать (у меня же коты и квартира больше). Он согласился, стали жить у меня. Как он потом говорил, что это было моим давлением жить вместе, а он ради меня согласился.

Он не помогал убираться, коммуналку платил через раз. Короче он не вкладывался, кажется, вообще, но мне он так был нужен, что я на все согласна была, только не общайся с бывшей.

(Противоречий в письме куча, потому что логика тоже должна подчиняться Штурману)

Через месяц стал присматривать квартиру, типа ему далеко ездить на работу и вообще нужно больше личного пространства, он до этого ни с кем не жил. Я не отговаривала, но у меня были щипцы в виде жалостливых глазок. Передумал из-за того, что дорого. Потом ещё много раз такое всплывало, я ему и сама предлагала снять себе квартиру, но до дела не доходило.

Короче прожили мы так полтора года. Годы ночных скандалов, разбитых телефонов, сломанной мебели, слез на работе вместо работы. Ездили в отпуск, он купил билеты за мили и оплатил квартиру, в поездке платили пополам. Вроде ему все понравилось, но потом меня обвинил, что из-за меня потратил кучу денег на этот отпуск.

(Полтора года жили, но скандалов годы. Ущерб Штурмана велик, парень неадекватен, вот и весь ее вывод из этой истории. Пишет, чтобы еще раз утвердиться в этом и развеять свои сомнения. Иначе не хватает анти-шкатулки для ЗВ, не может отлепиться от него)

Потом ему стало не нравится работать, хотел уволиться, делать что-то своё, я поддерживала. С ноября ушёл, все это время ничего не делал, хотел сделать своей ресеч и искать работу, но так и не смог сделать ‘из-за плохого самочувствия’. Я видела, что у него стали заканчиваться деньги и стала ему переводить на жизнь. Думала, что помогаю в трудную минуту, поддерживаю, ага. Он благодарил и говорил, что все отдаст.

Ещё у него была тема с тем, что если он просыпается ночью, или утром не сразу встаёт, то он плохо себя чувствует, не может фокусироваться и работать, этим же объяснял свою агрессию ко мне, все эти ссоры из ничего. За эти годы сначала мы купили темные шторы, потом я отдала кота, что мешал спать, потом мешать спать стала я, я стала спать в другой комнате, потом в целом ничего не мешало, но все равно состояние ужасное, делать ничего нельзя, он уехал в свой родной город, говоря, что просто в Питере климат не тот.

(Бессоница у парня началась. Это и правда серьезная проблема, очень изматывает. “Годы скандалов” внесли свою лепту. Хорошо, что он решился и уехал)

Вот уже почти полгода он живет у родителей в своём городе, мы переписываемся, он звал приехать и поработать из его города. Купил мне даже стул рабочий и стол. (Которые, как оказалось, ему самому нужны были). Я приехала, он не смог спать со мной, попросил уехать спустя два дня. Я купила билет на след день со слезами на глазах (у меня целый чемодан щипцов) — обругал, сказал зачем ты купила, хотя только что сам попросил в телеграме, сидя в другой комнате.

(Она пишет про чемодан щипцов, но притворяется, будто видит это. Это он неадекватен по ее убеждению. Сам заставил приехать, а потом выгнал через два дня, а потом еще обвинил. Она считает себя адекватной, а его психом. Так зачем она врет, что видит свои щипцы?)

Ещё была тема с предложением. Ещё в начале, спустя три месяца отношений, он сказал, что вот ты такая классная, наконец хочу жениться. Я всю эту лапшу навесила на уши и стала ждуном. Ничего не происходило, я стала пушить, в августе прошлого года прислал мне фото колец, говорит ну какое нравится. В итоге мы поссорились, я сказала в жопу засунь это кольцо, и вот, ничего не произошло. Он год мне припоминал эту фразу.

(Пушить – это что? Так называется должеб скалками? И когда выбила из него кольцо, сама же потом его и оскорбила. Видимо потому, что он не притворился, что хочет)

Месяц назад опять спросил размер кольца, откладывал отпуск совместный, типа чтобы получить посылку успеть. Но в итоге мы расстались)

(Смайлик – это Кривляка. Ей типа смешно, что он такой придурок. Заказал кольцо и хихи, вдруг расстался)

Я просто поняла резко, что происходит, что плохо ему не из-за Питера, а из-за меня, что он уже два года пытается избавиться от меня и все никак, уже устал свою арию петь. Я ему это спокойно объяснила и все, он согласился расстаться без скандала, хотя раньше мы миллион раз пытались расстаться в ссоре, и он всегда приходил мириться.

(Она ему все объяснила про него, обвинив, что он ее не любит, а он не стал возражать. Раньше на то же самое возражал, но теперь, когда он живет далеко от нее, смог удержаться от чувства вины)

Потому что видимо ему важно было уйти не подлецом. Сказал хочет мне с работой помочь. Ну попалакала неделю, он вроде предлагал приехать, что-то писал, но я сказала, что люблю и дружить не могу, не пиши, не приезжай. Конец.

(Она ушла сама, без щипцов, гордо. Только плакала неделю, нависая над ним в слезах, повторяла про любовь, боль и невозможность дружбы. В общем тянула клещами репку как могла, но вытянуть не смогла)

Кстати после переезда он так и не занялся делом, вот насколько можно задолбать человека. Ходит по врачам, все говорят, что здоров.

(Он занялся делом наверняка, но ей продолжает петь арию жука, про болезни и депрессию, чтобы она от него отстала. Ей хочется думать, что жук и правда сдох, поэтому не женился. Но парень в порядке и все свои планы по части бизнеса воплотит. Это понятно по его решительному настрою)

Короче я была в короне с дом все время, никого не хотела слушать, жила в своём мире каком-то, просто победитель вместе со штурманом и ищейкой с попрошайкой, а не человек.

(Не хватает смайлика)

Я не знаю пока, как посмотреть на себя и ситуацию со стороны и снять корону в моменте, я этого не научилась ещё делать, только постфактум. надеюсь эта история будет поучительна кому-то кроме меня. Спасибо.

(Своих ошибок она не видит, видит только парня-психа. Но как Училка предлагает другим учиться на ее примере)