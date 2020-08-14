Диетолог сообщила, кому нельзя употреблять помидоры

14.08.2020, 10:53, Разное

Наталья Круглова, диетолог, напомнила, что употребление помидоров полезно не всем людям. Овощ опасен при язвенной болезни и гастрите, так как имеет большое количество органических кислот.

Специалист рассказала, что томаты можно добавлять в блюда после завершения обострения, а если человек имеет болезни пищеварительного тракта, то свежий овощ лучше не употреблять. Продукт также исключают из меню при аллергии.

Диетолог заявила, что термически обработанные томаты приносят больше пользы, нежели свежие. В таком виде они имеют много ликопина – антиоксиданта, защищающего от онкологических процессов и уменьшающего риски сердечно-сосудистых болезней. Но стоит помнить, что при обработке продукта витамина C в нем становится намного меньше, потому лучше всего использовать разные варианты приготовления томатов.

Эксперт напоминает, что людям, имеющим болезни желудка, не рекомендуются магазинные томатные соусы. В кетчупах много сахара, усилителей вкуса, специй, вызывающих раздражение и отеки. В свежих помидорах имеются витамины, макро- и микроэлементы, которые необходимы для сбалансированного питания. В день можно съедать 150-200 граммов овоща.