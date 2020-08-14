В Украине 335 человек получили наградное оружие

14.08.2020, 10:50, Новости дня

За время президентства Владимира Зеленского 335 украинцев получили наградное оружие от министра внутренних дел Арсена Авакова: 242 были награждены в минувшем году, 93 – в нынешнем. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел Украины на журналистский запрос.

Награждение происходило с момента вступления в должность Зеленского в мае 2019 года до июня 2020-го. Вручение именного огнестрельного оружия за указанный период не осуществлялось.

В МВД отказались назвать профессии, имена и фамилии людей, которым Аваков вручил наградное оружие, уточнив, что все они – граждане Украины, однако вести их учет запрещено украинским законодательством.

3 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградное оружие четырем полицейским, 23 июля принимавшим участие в спецоперации по задержанию и обезвреживанию полтавского угонщика Романа Скрипника.