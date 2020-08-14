“За Майбутнє” и Аграрная партия перед местными выборами объединили избирательные штабы

14.08.2020, 10:50, Новости дня

Аграрная партия Украины политическая партия “За майбутнє” объединили свои избирательные штабы перед местными выборами. Об этом 13 августа по итогам встречи заместителя председателя Аграрной партии Украины Инны Костыри и координатора избирательного штаба партии “За майбутнє” Ярослава Москаленко сообщила пресс-служба партии “За майбутнє”.

Согласно меморандуму, две политсилы выдвинут на местные выборы согласованных кандидатов в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов.

В объединенном штабе будет аграрное крыло, которое возглавит Костыря. Как сказано в релизе, цель крыла – наладить эффективную координацию между структурами партий.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября.