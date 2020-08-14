Наиболее жесткая конкуренция за рабочие места в Ярославской области наблюдается в сфере высшего менеджмента
 

Наиболее жесткая конкуренция за рабочие места в Ярославской области наблюдается в сфере высшего менеджмента

14.08.2020, 10:53, Детали
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Уровень конкуренции среди соискателей в Ярославской области остается умеренным: по данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, на одну вакансию в июле претендовали в среднем шесть человек.

Однако в разрезе профессиональных сфер ситуация отличается. Аналитики hh.ru выяснили, каким специалистам проще трудоустроиться, а каким – сложнее.

Наиболее высокая конкуренция за рабочее место в Ярославской области наблюдается среди представителей профессиональной сферы «Высший менеджмент» – по данным за июль, на одну вакансию здесь приходится 10,5 резюме. Год назад конкуренция в этой сфере была почти такой же – 10,3 резюме на вакансию. Напомним, нормой для рынка труда считается ситуация, когда на вакансию претендуют пять-шесть человек.

Второе место по уровню конкуренции среди соискателей заняла профессиональная сфера «Искусство, развлечения, масс-медиа» – 9,7 резюме на вакансию. В июле 2019 года найти работу представителям этой сферы было намного легче: на одно вакантное место претендовали в среднем пять человек.

На третьем месте по сложности поиска работы – «Юристы», на одну вакансию приходится 8,9 резюме. Высокая конкуренция в целом характерна и для данной сферы: так, в июле 2019 года на одно место претендовали около 9 человек.

– Высокая конкуренция в некоторых профессиональных сферах вызвана скорее небольшим числом вакансий, чем гиперпопулярностью у соискателей. Например, по количеству резюме в Ярославской области «Высший менеджмент» занимает лишь 11 место, – отмечает Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью Headhunter Север ЦФО.

Проще всего найти работу в регионе представителям сфер «Консультирование» (всего 1,1 резюме на вакансию), «Инсталляция и сервис» (1,2), «Медицина, фармацевтика» (1,4), «Рабочий персонал» (1,4), «Страхование» (1,7), «Строительство, недвижимость» (2).



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