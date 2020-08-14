 

Мнение: Кто проплатил Революцию в Белоруссии на этот раз?

14.08.2020, 10:45, Разное

Самое любопытное в событиях в Белоруссии – это кто проплатил революцию на этот раз. Те же самые, как обычно? Или другие? Или непосредственно состоятельные элиты, которые сейчас тоже отметились в разнообразных вбросах, скинулись, чтобы “недорого” прикупить себе целую страну?

Совершаемые снизу перевороты – утопия, сказка для масс.

Ну и конечно, крайне интересно то, что революции, благодаря выверенным политтехнологическим ходам (они легко считываются) и интернету, становятся все дешевле.

Жалко людей? Конечно, жалко. Как я и говорил, в Белоруссии все “жертвы”, включая Александра Лукашенко, объявленного внезапно “диктатором”. Хотя он им уже был и мог уйути еще тогда – “последним диктатором Европы” и “крестным Батькой”, но потом с него на время сняли опалу и эти и другие.

Участвовать в этих событиях сейчас – абсолютно бессмысленное занятие со стороны белорусов. Они все равно произойдут, так или иначе. Банкет-то заказан.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3464

Источник: Записки жизнерадостного пессимиста



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову

28.07 / Странное фото детали Huawei Mate 40 вызывает вопросы

25.07 / Скрутить за 60 секунд

01.07 / Жена автора “Кода да Винчи” Дэна Брауна обвиняет его в нескольких изменах

03.08 / Мнение: Мифы о числе больниц и врачей в России, дешёвый мобильный интернет и отмена СНИПов

05.07 / Коллеги думают, что Павел Прилучный уехал на море с Мирославой Карпович

07.07 / В Беларуси появился первый ЧОП с огнестрельным оружием

26.06 / «Подарил новый «Роллс-Ройс» и часы с бриллиантами»: Егор Крид рассказал о презентах от Иосифа Пригожина

11.08 / Абрамова заменила Ландер в шоу «Утро России»

13.07 / Дерматолог рассказала об опасности антиперспирантов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска