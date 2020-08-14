Мнение: Кто проплатил Революцию в Белоруссии на этот раз?

14.08.2020, 10:45, Разное

Самое любопытное в событиях в Белоруссии – это кто проплатил революцию на этот раз. Те же самые, как обычно? Или другие? Или непосредственно состоятельные элиты, которые сейчас тоже отметились в разнообразных вбросах, скинулись, чтобы “недорого” прикупить себе целую страну?

Совершаемые снизу перевороты – утопия, сказка для масс.

Ну и конечно, крайне интересно то, что революции, благодаря выверенным политтехнологическим ходам (они легко считываются) и интернету, становятся все дешевле.

Жалко людей? Конечно, жалко. Как я и говорил, в Белоруссии все “жертвы”, включая Александра Лукашенко, объявленного внезапно “диктатором”. Хотя он им уже был и мог уйути еще тогда – “последним диктатором Европы” и “крестным Батькой”, но потом с него на время сняли опалу и эти и другие.

Участвовать в этих событиях сейчас – абсолютно бессмысленное занятие со стороны белорусов. Они все равно произойдут, так или иначе. Банкет-то заказан.

@rovegosteb – https://t.me/rovegosteb/3464