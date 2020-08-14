Звезда сериала “Мажор” Александр Обласов показал снимки со свадьбы

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14.08.2020, 10:43, Разное

По словам Обласова, с супругой он счастлив уже год. Артист благодарит
избранницу за то, что она всегда рядом. “Смотрим и летим в одну сторону”, –
написала звезда сериал “Мажор” в личном микроблоге, а после добавила, что в обществе любимой радуется каждому дню.

Елена Грук-Чернова на своей странице в “Инстаграм” тоже
посвятила мужу несколько теплых слов. Актриса сообщила, что ей достался внимательный
и заботливый супруг. Александра она назвала гениальным актером и человеком с
красивой и открытой душой.

Рядом с возлюбленным Грук-Чернова чувствует себя как за каменной стеной. “С тобой некогда унывать! С тобой хорошо и весело!” –
добавила зазноба звезды сериала “Мажор”.

Отметим, что ранее Александр Обласов был женат на актрисе
Ольге Озоллапине. Актер ушел от супруги, когда познакомился с Еленой
Грук-Черновой. У Александра и Ольги есть общий сын. С бывшей женой артист
сохранил теплые отношения ради ребенка.

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Публикация от Александр Обласов (@alekob1) 13 Авг 2020 в 4:26 PDT

Напомним, что в сериале “Мажор” Александр Обласов сыграл напарника
героя актера Павла Прилучного. По словам Александра, после выхода теленовеллы
на экраны ему постоянно пишут женщины – правда, не с целью знакомства. Девушки
пытаются выйти на Прилучного,
используя Обласова.



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