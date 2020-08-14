Мнение: Одна-единственная задача

14.08.2020, 10:42, Разное

Власти Белоруссии уже вчера были вынуждены отходить от повестки прямого и неизбирательного террора, осознав, что подобные действия только увеличивают протестный потенциал, сокращая при этом и без того слабую сервильную базу. Начались освобождения задержанных, причем вид некоторых из них был, мягко говоря, ужасающим. Руководство МВД – как министр, так и руководители низовых звеньев иерархии – попытались то ли откреститься от действий подчиненных, то ли как-то их оправдать. Лично Лукашенко якобы дал распоряжение разобраться с "отдельными" случаями неподобающего поведения сотрудников.

Вчера же повились кадры и записи, на которых уже совсем "глубинный народ" – рабочие промпредприятий – высказывались крайне нелицеприятно о происходящем терроре. Наконец, объявлено о новом выступлении Лукашенко.

Ситуация колеблется, но поле для компромисса уже отсутствует. Выбор остается неизменным – либо власть задушит народный протест, либо ей придется уходить. Вне всякого сомнения, именно действия власти, попытавшейся нахрапом продавить итоги выборов, которые, скажем аккуратно, не выглядят достоверными, привели к подобному результату.

Конечно, многое подается как искусственный протест, подогреваемый извне, но факты и доказательства неубедительны. Задержанный "финансист" белорусского Майдана оказался всего лишь человеком, продавшим свой личный автомобиль, чем и объясняются целых десять тысяч долларов, которые были с помпой озвучены, как вливания в государственный переворот. Остальные доказательства примерно того же качества.

С внешним влиянием не срастается. Оно, конечно, не может не существовать, однако его степень влияния выглядит весьма неочевидной. И саму ситуацию привезла белорусская власть, и белорусский народ решил, что на этот раз всё уже слишком. Чтобы довести огромное количество обычно консервативных и спокойных белорусов до выхода на улицу, нужно постараться очень сильно. У Лукашенко это точно получилось.

Его проблема, в сущности, уже понятна – нужно вовремя уходить. Ушел бы раньше, возможно, остался бы в памяти и истории как неоднозначный, но точно положительный персонаж. Со всем шлейфом сопутствующих его правлению историй, но общий баланс был бы явно в его пользу. Теперь у него нет такой возможности. Либо он продолжит свое правление исключительно террором, либо уйдет с позором. И хорошо, если не в тюрьму.

И еще одно наблюдение. Белорусы решают свои проблемы сами. Подчеркнуто нет никаких иных флагов, кроме национальных, категорически отсутствуют любые лозунги, которые можно расценить как разделяющие народ по любому признаку – национальному или политическому. Нет ни белорусских "рагулей", ни "ватников". Протест носит предельно ненасильственный характер, нет ни битых витрин, ни перевернутых машин, горящих шин и факельных шествий, нет захватов и поджогов госучреждений. Днем люди работают, вечером выходят на протест. Белорусская ментальность и основательность даже в этом. При этом именно ненасильственный протест стал наиболее эффективным в борьбе против государственного неограниченного террора. Неочевидность такой формы протеста тем не менее оказывается самым действенным способом реакции народа на террор в отношении себя.

Нет никаких классовых лозунгов, люди не требуют повернуться к Европе или России, все требования носят сугубо психологический характер – они хотят уважения и прекращения террора. Того, чего режим дать им не может. Поэтому противоречие неразрешимое. Остаться должен кто-то один. Либо народ, либо Лукашенко.

Последствия у происходящего, конечно, будут. Хорошие или плохие – вопрос сложный, так как нет единых критериев. Но Лукашенко сделал то, о чем мечтает любой руководитель – он сплотил народ для решения одной-единственной задачи. И ему это явно удалось.