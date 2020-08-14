Личное: Любовь к халяве

14.08.2020, 10:36, Разное

Что отличает курицу от нормального человека? Любовь к халяве.

Буду от лени вся жирная, но мужа надо богатого. Сама ничего не делаю, но чтобы муж — домовитый.

Чем всё это заканчивается, далеко и ходить не нужно: муж, даже если и попался хороший, уйдёт, оставив курицу в состоянии РСП — разведёнки с прицепом.

Что делает курица дальше?

Нет, в спортзал и университет не идёт. Она направляется прямиком к гадалке. Как зачем? Чтобы она посулила ей новую блестящую партию.

Жулики это отлично знают и активно пользуются этой любовью к безделью.

Каждому новому лоху-клиенту они говорят: Нет, толстуха с неухоженной ряхой, жидкими волосами и обвислыми сиськами, мужик ушёл от тебя не потому, что ты себя запустила и трахала его в мозг с утра до ночи. И на работе у тебя проблемы не оттого, что ты деградировала и половину дня проводишь за чаем, а оставшуюся — листая посты в Эскортограме.

Дело всё, конечно, в том, что на тебе ПОРЧА!

Сглаз! Страшный сука и чрезвычайно опасный! От завистницы. Есть завистница? У каждой куры она есть, как ей кажется. И дальше: знаешь, изведу-ка я, милая, твою порчу, но дело — сложное. Чёрная магия, всё такое — деньгов много? Гони. Начнём сейчас колдовать.

Честно, я не представляю себе, кем надо быть чтобы в 2020 году верить «экстрасенсам». У меня одна реакция на всех этих профессионалов ШИЗОтерики — ржу.

Какая-то баба, с пропитым лицом, не ухоженная, страшная, в сценическом костюме (или застиранном халате), с кучей бутафорского реквизита — икон, статуэток, черепов и прочей сувенирной продукции — обещает за определённую сумму решить любую проблему чужих незнакомых людей.

Если ты такая волшебница, почему ты такая стрёмная?

Но курицы почему-то верят. Наверное, потому что верить хотят, а работать над собой не очень. И бегут к таким вот клоунам-жуликам-шизотерикам возвращать или привораживать взад своих оладухов.

Главное, чтобы самой ничего не делать: не переставать быть тупой и истеричной, жрать на ночь, пилить мужика.

Нет, конечно, менять себя сложно. Лучше пусть бабка пошепчет, плюнет и разотрёт, а я пойду струю мочи через обручальное кольцо мужа пропущу! И денежек бабушке-кудеснице занесу.

Увы, придётся мне вас разочаровать, милые мои омерзительные жирухи. Настоящие, НЕ бутафорские профессиональные ведьмы прямым текстом говорят: даже магия НЕ решает любых проблем без усилий со стороны клиента. Даже у ведьм волшебных таблеток не существует!

По крайней мере, это — позиция Марии Чармер, Светской Ведьмы.

Женщина это крайне примечательная, и от типичных героев «шоу экстрасенсов» и ясновидящих-ШИЗОтериков разительно отличается.

Во-первых, Мария не делает шоу и не использует клоунский реквизит. Потому что её аудитория — не тупой деревенский лошок, а современные думающие люди. И выглядит Мария хорошо — следит за собой, стильно одевается (никаких платков-халатов), не корчит из себя страшную деревенскую бабку-колдунью, наследницу древних культов.

Во-вторых, тем, кто обращаются с проблемами, которые явно у них в голове, Мария не придумывает мистических диагнозов, мнимых сглазов и порчу. Одно из образований Марии — психолог. И с клиентами она работает, прежде всего, как психолог (а уж потом как эзотерик-таролог-нумеролог) — консультирует, прорабатывает отдельные моменты, даёт установку не быть неудачницей и ленивой жопой.

Даёт прогнозы развития событий, привязываясь к возможным решениям самого человека.

А тех, кто настаивает на том, что над собой работать не надо, а нужна срочная волшебная таблетка, хочется непременно найти какую-нибудь порчу и её снять — таких Мария просто посылает куда подальше.

И может себе позволить — на консультации, которые, между прочим, стоят 3’000 рублей за 30 минут, очередь всегда на полтора месяца вперёд.

Клиентура у Светской Ведьмы тоже соответствующая — не поехавшие кукухой бабушки, не отчаявшиеся домохозяйки, с которых можно содрать последнюю копеечку, а приличные, культурные, интеллектуально развитые люди. И не только женщины, но и мужчины. Вполне серьёзные. Бизнесмены, чины, погоны — те, кто в жизни бы не пошёл к обычной бабке, потому что не дурак связываться с ряженой и стрёмной мошенницей.

Мария Чармер использует карты Таро, но честно признаётся — это НЕ гадание и увидеть БУДУЩЕЕ с их помощью нельзя.

Будущее вариативно, оно зависит от ваших поступков и решений. А карты Таро для неё — инструмент прогностики. Как метафорические карты у психолога. Этому же учит на своём курсе по работе с Таро. Желающих поучиться использовать Таро без фуфла и шизотерики много — ближайший курс Марии Чармер стартует 17 августа и набор вот-вот завершится. Самые дешевых места, по 4’000 рублей, сегодня уже закончатся.

У Марии Чармер есть свой магический интернет-магазинчик в инстаграме — «Ведьмина лавка».

Там она продает амулеты, масла, соли и свечи собственного изготовления. Товар штучный, уникальный — каждую вещь Чармер делает сама, своими руками. Скидок в лавке не бывает, потому что объём ограничен и всё разлетается в мгновение ока.

Каждая свеча обладает ведьминой силой и частичкой её души. У каждой свечи свой смысл, своё назначение. Например, чёрная свеча очищает пространство, налаживает отношения в семье. Чёрно-зелёная — укрепляет иммунитет, уравновешивает эмоциональное состояние. Зелёная свеча улучшает финансовое состояние, красная — помогает найти взаимную любовь, жёлтая — исполняет желания и так далее.

Ко всему прочему, у свечей Charmer есть «побочное» аромотерапевтическое действие — состав у них исключительно натуральный (лекарственные травы и лепестки полезных растений), они долго горят и приятно пахнут.

Набор из 6 любых свечей стоит 2’400 рублей, из 9 свечей 3’500 рублей, из 21 свечи — 8’200 рублей.

У Светской Ведьмы очень интересный камерный Инстаграм. В нём всего 6 тысяч подписчиков. Но это те люди, которые понимают её ценность. Для них она — лидер мнений. В отличие от ведьм-ШИЗОтеричек и прочих шарлатанов, у Марии Чармер нет цели нагнать побольше «подписоты». Половина её инстаграм-аудитории — те, кто когда-то пользовался (и/или продолжает пользоваться) её услугами. И если кто-то время от времени требует доказательств эффективности работы Светской Ведьмы, за неё отвечают ее подписчики. Люди, которым она реально помогла изменить жизнь в лучшую сторону.

Мария Чармер не даёт волшебных пилюль и порошков. Не обещает мгновенных решений. Она не пытается всеми правдами и неправдами слупить с клиента бабла и создать иллюзию решения его проблем. Её работа — помочь клиенту разобраться в себе, изменив его сознание. Найти правильный путь решения его проблем, причем в долгосрочной перспективе.

Мария просто дышит, живёт свои делом. И не гонится за дешёвой популярностью. Она такая, какая есть в реальной жизни — СВЕТСКАЯ Ведьма.

Да, Мария Чармер — не для всех. Она очень избирательна и собирает вокруг себя только позитивных людей. Токсичным людям она всегда отказывает — работать с такими себе дороже. К ней идут прежде всего за тем, чтобы разобраться и изменить себя. А она действительно даёт результат, чем спасает имидж профессии настоящей Ведьмы.

А хотите ещё подробностей — идите на сайт Марии Чармер. Лавка, Школа, история Светской Ведьмы и ее контакты — всё там.

А вы верите в мистику? А в шизотерику? Обращались когда-нибудь к ведьмам?