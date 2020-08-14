 

Из-за новых вспышек коронавируса в Европе опять разворачивают полевые госпитали

14.08.2020, 10:34, Новости дня

Коронавирус не отступает: в целом ряде стран Западной Европы отмечен новый всплеск заражений. В Испании приходится заново разворачивать полевые госпитали, передаёт Euronews. А новую вспышку в Германии эксперты объясняют тем, что многие привозят инфекцию из отпусков, несмотря на рекомендации властей воздержаться от зарубежных поездок.

Такой картины здесь надеялись больше не увидеть: в Сарагосе для лечения пациентов с коронавирусом разворачивается полевой госпиталь. Испания возглавляет список стран, лидирующих по масштабам нового всплеска инфекции в Западной Европе. Эксперты говорят, что в ближайшее время ситуация может как улучшиться, так и ухудшиться.

Тем временем в Германии был зафиксирован самый большой суточный рост числа заражений коронавирусом за три месяца — более 1200 случаев. Многие привезли инфекцию из отпусков. 

На этом фоне в стране открываются школы. Хотя споры о том, должны ли дети носить в классах маски, продолжаются.

МИГЕЛЬ ГОНГОРА, представитель комитета учащихся: С нашей точки зрения, ношение масок особенно оправдано — таким образом вы можете защитить и себя, и других. Но также важно, чтобы вы чувствовали себя комфортно в классе. 

Наиболее резкий суточный рост заражений с начала пандемии отмечен и в Греции — 260 случаев. И это лишь продолжение пугающей тенденции последнего месяца. По данным греческого Минздрава, за сутки от коронавируса скончались ещё два человека, а общее число жертв достигло 216. Ухудшение ситуации власти объясняют нарушением правил социального дистанцирования в ресторанах, барах и других общественных местах. 
 

В Великобритании количество смертей от COVID-19 сократилось более чем на пять тысяч, но это связано с изменением методики подсчёта. Ранее Служба общественнного здравоохранения Англии учитывала все случаи смерти людей, у которых был обнаружен коронавирус. Теперь в статистику попадают лишь летальные исходы в течение 28 дней с момента выявления заболевания лабораторным методом. 

Дата выхода в эфир 13 августа 2020 года.



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