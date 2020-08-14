 

В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии

14.08.2020, 10:30, Новости дня

Белорусские пограничники не пустили в страну провокаторов из Латвии, сообщил госпогранкомитет Белоруссии.

Комитет сообщил, что 12 августа «во время оформления пассажиров рейса «Лондон-Минск» пограничники обратили внимание на двух подозрительных граждан Латвии 1975 и 1993 года рождения», передает РИА «Новости».

Было проведено разбирательство, иностранцев решили не пускать в страну «на основании статьи 30 закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь».

Один из мужчин рассказал, что приехал в Белоруссию отдохнуть, но куда именно, еще не решил, а второй – по работе, однако созвониться с партнером не смог, так как для связи у него был записан номер латвийского оператора.

«Оба иностранца спортивного телосложения привезли с собой более 15 тыс. долларов США, кроме того, у «бизнесмена» еще была и татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Но самое интересное то, что в их телефонах было обнаружено Telegram-сообщество из пяти человек – двух латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь», – говорится в сообщении комитета.

Ранее арезидент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми фактами задержаний в ходе протестных акций. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей на протестах в республике.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Мнение: У России обнаружилась стратегическая зависимость от Белоруссии

11.08 / Маас заявил о важности роли РФ в решении конфликтов на Украине и в Сирии

17.07 / Путин обсудил с Совбезом конфликт Армении и Азербайджана

31.07 / Задержан открывший стрельбу на МКАД пассажир такси

28.06 / Определился победитель на выборах президента Исландии

07.08 / Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине

06.07 / Hill – Болтон предложил засечь, сколько Трамп проводит времени в Овальном кабинете и сколько — перед телевизором

18.07 / Медведева выразила соболезнования семье Александровской

17.07 / Кремль ответил на обвинения Лондона в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

13.08 / Директор центра Гамалеи ответил на критику российской вакцины от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска