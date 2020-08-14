Москвич признался в расчленении жены

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14.08.2020, 10:30, Новости дня

Житель Москвы, застигнутый в квартире среди пакетов с расчлененными останками жены, признался в ее убийстве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Расчлененное тело женщины нашли в четверг в пакетах в квартире на Ореховом бульваре (Южный округ Москвы). По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, соседи почувствовали неприятный запах и вызвали спасателей и полицейских.

Когда те вскрыли дверь, то нашли в квартире мужчину и расчлененное тело женщины в пакетах. Впоследствии выяснилось, что они были мужем и женой.

«По подозрению в совершении преступления задержан супруг потерпевшей, который в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение», – рассказала Иванова.

По версии следствия, в промежуток с 7 по 10 августа мужчина поссорился с супругой и убил ее ударом ножа в грудь.

Напомним, в четверг Иванова сообщила, что в квартире на Ореховом бульваре было обнаружено расчлененное тело женщины в пакетах, возбуждено уголовное дело.



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