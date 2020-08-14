Ученые обнаружили родственную сифилису древнюю инфекцию

14.08.2020, 10:30, Разное

У бледной трепонемы, являющейся возбудителем сифилиса, нашли общего предка, который развивался параллельно с такими заболеваниями, как фрамбезия, в период между XII и XVI веками. Новое открытие ставит под сомнение гипотезу, согласно которой в Европу сифилис был завезен Христофором Колумбом из Америки в 1493 году.

В своем исследовании сотрудники Университета Цюриха изучали останки четырех человек, проживавших в Финляндии, Эстонии и Нидерландах. У всех ДНК-тест показал присутствие трепонематоза. Кроме сифилиса в останках была найдена фрамбезия, она передается посредством контакта с кожей инфицированного пациента. При этом в Европе ее возбудители были широко распространены, хотя сегодня они встречаются только в тропиках, отметила Верена Шюнеманн.

Также специалисты обнаружили неизвестную линию трепонемы, она развивалась параллельно с сифилисом и фрамбезией, но к нынешним дням перестала существовать. Эта линия родственна современным штаммам трепонемы. При этом еще более ранние подвиды могли развиваться в течение 2500 лет, а последний общий предок штаммов сифилиса существовал еще в XII веке задолго до путешествия Колумба в Америку. Это указывает на то, что эпидемию сифилиса могли вызвать комбинированные причины, а не только контакты между континентами.