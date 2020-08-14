СМИ: Майли Сайрус и Коди Симпсон расстались

14.08.2020, 10:18, Разное

Слухи о расставании Майли Сайрус и музыканта Коди Симпсона уже появлялись в западной прессе, однако тогда влюбленные их успешно опровергали, появляясь на романтичных прогулках в Лос-Анджелесе или выкладывая совместные снимки и видео в соцсети. Сегодня инсайдер издания TMZ вновь заговорил о разрыве пары. По его сведениям, Майли и Коди прекратили отношения несколько недель назад, причину этого они скрывают даже от своих друзей.

Майли Сайрус и Коди Симпсон со своей собакойКликните на фото для просмотра галереи

Напомним, 27-летняя Майли Сайрус начала встречаться с певцом Коди Симпсоном почти сразу после расставания с мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Причем бракоразводный процесс между Майли и Лиамом еще продолжается: 24 декабря прошлого года они только подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Процесс продлится около полугода, и по-настоящему свободными они оба станут лишь в марте. Но ни Майли, ни Лиама этот факт не останавливает от того, чтобы завязывать новые отношения. Так, Лиам уже успел повстречаться с актрисой Мэддисон Браун, а сейчас он с головой погрузился в роман с моделью Габриэллой Брукс. Личная жизнь Майли за последние полгода была еще более активной: сразу после новостей о разводе она начала проводить все свободное время с блогером Кейтлин Картер, но их связь продлилась недолго. Спустя пару месяцев папарацци начали видеть ее в компании музыканта Коди Симпсона. Следуя примеру (почти) бывшего мужа, Майли также представила новую вторую половинку маме.