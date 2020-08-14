Ученые обнаружили в воздухе живые коронавирусы
14.08.2020, 10:17, Разное
Специалисты нашли в микрокаплях воды в воздухе живые коронавирусы. Информацию опубликовали в издании Der Spiegel.
Расширение вируса воздухом зафиксировали через некоторое время после всплеска болезни в Европе. Но полагали, что к микрочастицам, попадающим в пространство, прикрепляются части вирусной РНК.
Исследователи выяснили, что к частичкам присоединяются и живые вирусы. Для опытов использовали часть воздуха с отдаления от двух до пяти метров от больных коронавирусной инфекцией. Из них выделили вирус Sars-CoV-2, точно такой же, как и в анализах заболевших. Это доказывает эпизоды, когда люди получали заражение COVID-19 без контактирования с заболевшим человеком.
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