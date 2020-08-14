 

Медики назвали напитки, облегчающие боли в пояснице

14.08.2020, 10:09, Разное

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что для облегчения болей в пояснице необходимо пить противовоспалительные напитки. К ним отнесли молоко с куркумой, вишневый сок и зеленый чай с имбирем.
Медики полагают, что воспаление позвоночника – анкилозирующий спондилит, является причиной скованности и болей в спине. К его симптомам относят отек сухожилий, суставов, а также усталость. Такая симптоматика возникает периодически, а болезнь считается хронической и может постепенно ухудшаться. Причины возникновения болезни неизвестны, лечения нет, невозможно откорректировать ущерб, но существуют средства, которые помогают уменьшить боль и сдерживать прогрессирование патологического процесса – это противовоспалительные напитки.
Одним из обезболивающих напитков специалисты считают молоко с куркумой, так как специя снижает воспаление. Необходимо добавить половину чайной ложки куркумы в стакан теплого молока, а для лучшего усвоения положить еще и щепотку черного перца. В молоко можно добавить мед и выпивать перед сном.

Употребление вишневого сока снижает болезненность мышц после физических нагрузок и понижает уровень молочной кислоты. В вишне много флавоноидов, которые не только придают ягоде красный оттенок, но и действуют как антиоксиданты, останавливая действие свободных радикалов, провоцирующих воспаление.

Медики разрешают употреблять и зеленый чай, в котором много антиоксидантов, уменьшающих интенсивность воспалительного процесса. Через время противовоспалительные агенты накапливаются в кровотоке и дают хороший терапевтический эффект, который помогает уменьшить боли в пояснице. Напиток имеет тонизирующее действие, поэтому лучше всего употреблять его в первой половине дня.

Перед применением народных средств нужно проконсультироваться с доктором. Другие способы лечения позвоночника включают в себя физиотерапию и специальные упражнения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Вместо игрушек: Зейн Малик подарил родившей ребенка 17-летней сестре дом за 250 тысяч фунтов стерлингов

14.07 / Фадеев дал поклонникам ценный совет на тему похудения

20.07 / Волчий блюз*

03.08 / Мнение: Жизнь после Кожевни

05.08 / В США нашли труп коровы с вырезанными половыми органами, при этом она сидела, поджав ноги

30.07 / Меган Маркл проиграла суд против британского таблоида

21.07 / В Samsung подтвердили сразу 5 анонсов 5 августа

15.07 / Мнение: Приятная новость!

25.06 / Мнение: Снос памятника “отцу современной гинекологии”

31.07 / Назад в будущее: Дрю Бэрримор взяла интервью у самой себя в 7-летнем возрасте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска