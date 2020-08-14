Медики назвали напитки, облегчающие боли в пояснице

14.08.2020, 10:09, Разное

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что для облегчения болей в пояснице необходимо пить противовоспалительные напитки. К ним отнесли молоко с куркумой, вишневый сок и зеленый чай с имбирем.

Медики полагают, что воспаление позвоночника – анкилозирующий спондилит, является причиной скованности и болей в спине. К его симптомам относят отек сухожилий, суставов, а также усталость. Такая симптоматика возникает периодически, а болезнь считается хронической и может постепенно ухудшаться. Причины возникновения болезни неизвестны, лечения нет, невозможно откорректировать ущерб, но существуют средства, которые помогают уменьшить боль и сдерживать прогрессирование патологического процесса – это противовоспалительные напитки.

Одним из обезболивающих напитков специалисты считают молоко с куркумой, так как специя снижает воспаление. Необходимо добавить половину чайной ложки куркумы в стакан теплого молока, а для лучшего усвоения положить еще и щепотку черного перца. В молоко можно добавить мед и выпивать перед сном.

Употребление вишневого сока снижает болезненность мышц после физических нагрузок и понижает уровень молочной кислоты. В вишне много флавоноидов, которые не только придают ягоде красный оттенок, но и действуют как антиоксиданты, останавливая действие свободных радикалов, провоцирующих воспаление.

Медики разрешают употреблять и зеленый чай, в котором много антиоксидантов, уменьшающих интенсивность воспалительного процесса. Через время противовоспалительные агенты накапливаются в кровотоке и дают хороший терапевтический эффект, который помогает уменьшить боли в пояснице. Напиток имеет тонизирующее действие, поэтому лучше всего употреблять его в первой половине дня.

Перед применением народных средств нужно проконсультироваться с доктором. Другие способы лечения позвоночника включают в себя физиотерапию и специальные упражнения.