Жена Дегтярева прилетела в Хабаровск
14.08.2020, 10:08, Новости дня
В Хабаровск прилетели жена врио главы региона Михаила Дегтярева Галина, он встретил ее с двумя младшими сыновьями в аэропорту.
Жена Дегтярева прилетела в Хабаровск утром в пятницу, информирует Telegram-канал «НЕДЕБРИ».
Врио губернатора говорил, что планирует перевести в регион свою семью: «Я, кстати, планирую переехать. Хочу жене дать поручение подыскать здесь квартиру или, может, дом. Посмотрим, в ипотеку брать».
Ранее Дегтярев предложил хабаровчанам самим решить, надо ли оплачивать краевым чиновникам билеты бизнес-класса во время их командировок.
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