 

Мнение: Книга про анекдоты Псевдо-Хармса появилась в продаже

14.08.2020, 10:01, Разное

Тем временем,

как пишут мне друзья, моя свежая книга, та самая. предпродажу которой я рекламировала,  уже появилась в реальном виде.
Кто этого ждал, то вот ссылка на лабиринт. (А в "Циолковском" дешевле на 100 рублей, но они доставляют только по мск).

Подробное описание книги и ее содержание можно прочитать тут.
А вот в "Независимой газете" уже вышла на нее рецензия.

А сегодня я проведу о ней онлайн-лекцию в 20.00 в фбуке Манежа

Электронная версия будет, но чуть попозже.
Аудиоверсии не будет.
Заграницу большие онлайн-магазины (лабиринт и озон) доставляют, как правило, потыкайте там в опции доставки.

Источник: Шакко



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Медики назвали эффективное и простое средство от выпадения волос

08.08 / «Я переспал со всеми»: Артем Карокозян рассказал о своих курортных романах

22.07 / BMW приостанавливает выпуск автомобилей на заводе в Мюнхене

20.07 / С 1 августа россиян ждут новые штрафы

25.07 / Компания Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21

12.07 / Личное: Зачем умерла блогерка?

30.06 / Коронавирус в России за сутки обнаружен у 6 693 человек

04.08 / Торт в виде яхты и посиделки у костра: Хайди Клум и Том Каулитц отметили первую свадебную годовщину

30.04 / Выявить вирус папилломы теперь можно в домашних условиях

15.07 / Мнение: Спасти “Пацаева”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска