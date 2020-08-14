Мнение: Книга про анекдоты Псевдо-Хармса появилась в продаже

14.08.2020, 10:01, Разное

Тем временем,

как пишут мне друзья, моя свежая книга, та самая. предпродажу которой я рекламировала, уже появилась в реальном виде.

Кто этого ждал, то вот ссылка на лабиринт. (А в "Циолковском" дешевле на 100 рублей, но они доставляют только по мск).

Подробное описание книги и ее содержание можно прочитать тут.

А вот в "Независимой газете" уже вышла на нее рецензия.

А сегодня я проведу о ней онлайн-лекцию в 20.00 в фбуке Манежа

Электронная версия будет, но чуть попозже.

Аудиоверсии не будет.

Заграницу большие онлайн-магазины (лабиринт и озон) доставляют, как правило, потыкайте там в опции доставки.