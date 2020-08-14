В поисках потомков зеленых детей Вулпита

14.08.2020, 10:06, Разное

Хорошо известная в Европе история о зеленых детях Вулпита, записанная английскими монахами-хронистами Уильямом Ньюбургским (William of Newburgh) и Вильгельмом Ньюбургским (William of Newburgh), до сих пор не дает покоя исследователям, которые признают реальными те удивительные события. А коли так, то у зеленных людей, пришедших, судя по всему, из другого параллельного нам мира, должны быть потомки.

Немного о самой истории про зеленых детей

Сегодня деревня Вулпит в Англии (графство Суффолк) известна в первую очередь легендой о зеленых детях, а в XII веке, в середине которого якобы и произошло чудо, это был древний город, названный так из-за ям для ловли волков (wulf-pytt), в изобилии водившихся в тех краях. В один из летних дней жнецы на поле близ Вулпита наткнулись на двух зеленых детей (мальчика и девочку с зеленой кожей), которые буквально «вышли» из волчьей ямы, по меньшей мере, в два раза глубже их роста.

Дети были явно напуганы, поскольку со страхом озирались по сторонам. Объяснить они ничего не могли, поскольку говорили на незнакомом языке. Одеты дети были также весьма странно. Мальчика и девочку приютил Ричард де Калн, который потом и поведал эту историю монаху Уильяму Ньюбургскому.

Странные зеленые дети первое время ничего не ели, кроме стручковых бобов, которые выбрали из предлагаемой им пищи. Хотя постепенно сэр Ричард перевел их на обычный английский рацион питания. К сожалению, мальчик вскоре умер, так и не оправившись от меланхолии и повторяющихся летаргических снов. А вот девочка, которую стали звать Агнесса, легко приспособилась к новой жизни, выучила английский язык и поведала, что же произошло с ней и ее братом.

Оказалось, что дети жили в стране Сен-Мартен сумеречного мира, где солнце никогда не поднимается над горизонтом, как в Англии, а потому в тех землях люди наблюдали лишь рассветы и закаты. Правда, из Сен-Мартена видна светлая страна за фантастически широкой рекой (в Англии нет ничего даже похожего), но зеленые дети никогда там не бывали. Однажды девочка и ее брат пасли овец и вдруг услышали странный звук, который привел их в восторг и вызвал то ли оцепенение, то ли потерю памяти. А когда странный звон прошел, дети со страхом обнаружили, что они оказались неизвестно где. Звук, как позднее определила Агнесса, был ничем иным, как колокольным звоном, который она потом постоянно слушала в церкви Святого Эдмунда…

В поисках потомков зеленых детей

Позднее Агнесса крестилась, превратилась в довольно привлекательную девушку с нормальным цветом кожи (этому способствовал, видимо, новый рацион питания и солнечный свет) и вышла замуж. Супругом ее стал архидьякон из Кингс-Линн (графство Норфолк) Эли Ричард Барре. Позднее Ричард Барре был старшим послом Генриха Второго. Агнесса и Ричард имели детей (к сожалению, неизвестно сколько), а потому в Великобритании, судя по всему, до сих пор живут потомки зеленых людей из сумеречного мира.

Независимые исследователи этой загадочной истории убеждены, что зеленые дети пришли из параллельного нам мира или даже с другой планеты. Скорее всего, они прорвались сюда через случайный портал. Такие перемещения сквозь миры, хоть и не часто, но бывают – и некоторые из них задокументированы. Правда, пришельцы из иных миров чаще всего потом пропадают, то есть «возвращаются домой». Почему зеленые мальчик и девочка застряли в нашей действительности – еще одна загадка.

Как оказалось, найти потомков Агнессы (зеленой девочки из сумеречного мира) крайне тяжело, почти невозможно. И это при том, что в Англии в церковных книгах четко фиксировались даты рождения детей, крещения и браков. Как говорит, к примеру, Боб Робертс, собиратель народных песен Англии, многие утверждают, что в Вулпите до сих пор живут потомки зеленых детей, но никто не говорит, кто эти потомки. Надо всем этим витает какая-то тайна сокрытия…

Если обратиться к историческим исследованиям, то каких только теорий нельзя прочитать, отчего найденные в Вулпите дети оказались с зеленой кожей. Но вот что странно: в данных исследованиях прослеживается то же самое желание авторов скрыть главное, а именно: среди жителей современной Англии есть потомки представителей сумеречного мира. А потому, когда, к примеру, приводятся сопоставления с другими людьми нашей планеты с зеленоватой кожей, то отчего-то умалчиваются главные факты. А они таковы: найденные близ Вулпита мальчик и девочка говорили на незнакомом языке, не ели нормальной пищи, появились словно «ниоткуда» и, главное, Агнесса помнила не какую-то другую страну, а совершенно иной сумеречный мир своего детства.

История о зеленых детях так и остается загадочной и очень привлекательной легендой. Интересно, а знают ли ее сами потомки Агнессы и, если знают, что они об этом думают, какие сны, возможно, видят о своих предках и о своей сумеречной прародине?..

В заключение добавим: дотошные независимые исследователи нашли-таки одного потомка Агнессы – это известный политик Ричардс Айвор, член Тайного совета при королеве Британии Елизаветы Второй. Так это или нет, но сам политик ничего об этом не говорит и не пишет, даже не упоминает. А серьезных исследований, например, на предмет ДНК, никто, разумеется, не проводил и вряд ли это произойдет в ближайшее время…