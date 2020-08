В Италии «заплакала» статуя Девы Марии – это нехороший знак

14.08.2020, 10:03, Разное

В итальянском городке Кармьяно (провинция Лечче) произошло очередное христианское чудо – «заплакала кровью» статуя Девы Марии, установленная на площади Паолино-Арнезано.

Заметим, что сам город отличается тем, что жизнь в нем крутится вокруг христианской коммуны. И особо удивительным в этом случае кажется то, что статуя Девы Марии «заплакала» как раз накануне успенья Пресвятой Богородицы, которое здесь будет отмечаться 15 августа. Вот почему чудо стало еще более резонансным и собрало на площади сначала весь город, а потом в Кармьяно стали стекаться уже паломники из всей Италии и даже из заграницы.

Священник местной церкви Риккардо Калабрезе довольно сдержанно прокомментировал данное событие, допуская, что это вполне может быть чей-то шуткой и что инцидент требует церковного расследования. Тем не менее редакция The Big The One поспешила обвинить служителей церкви в очередном подлоге ради «укрепления своего бизнеса» и усиления веры паствы в католическую церковь.

В Интернете же данное «чудо» всколыхнуло блогеров, ищущих в подобных событиях страшные знамения. Они тут же вспомнили, что на рубеже 2017-2018 годов некие сектанты предрекали на день Пятидесятницы уничтожение Рима огромным астероидом. Удивительно, но в том пророчестве фигурировала загадочная эпидемия и знамение от Девы Марии. Многие тогда ждали «конца света» на протяжении всего 2018 года, но оно так и не случилось. И вот сегодня зловещие совпадения (коронавирус и «кровавый плачь» статуи на площади Паолино-Арнезано) многих истинно верующих католиков заставили призадуматься и даже испугаться.

Как утверждают скептики, которых в Сети интернет немало, все это не более чем совпадение (или даже подтасовка; в том числе и коронавирус, очевидно). Но не будем спешить с выводами, лучше, как всегда, наберемся терпения: время покажет, кто прав, а кто попал в очередные сети мистических настроений, которые в последнее время усиливаются в мире все более и более. И на то есть объективные причины…