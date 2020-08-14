 

В Китае обнаружен неизвестный науке вид динозавра

14.08.2020, 9:53, Разное

Палеонтологи заявили, что им удалось найти в Китае окаменелые останки ранее неизвестного науке вида динозавров. Раскопки проводились вблизи города Чжучэн в провинции Шаньдун, расположенной в восточном регионе страны.
Ученые отметили, что окаменелыми останками является правая подвздошная кость. При этом она похожа на кость анкилозавра, но специалисты уверены, что они нашли новый вид динозавра, получившего название «синанкилозавр чжучэнгенсис».

Китай является очень ценной палеонтологической площадкой. Ученые находят здесь виды животных, которые не встречаются в других регионах планеты. По словам сотрудника Центра исследований динозавров Чжучэна Чжана Яньсяна, в их городе находят наибольшее количество окаменелых останков динозавров. Первые кости были обнаружены еще в середине прошлого века, к настоящему времени палеонтологи смогли раскопать здесь более 10 видов древних ящеров.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Мнение: Американская мечта умерла. Да здравствует русская мечта?

03.08 / Мнение: Гопота в тельняшках…

15.07 / Санкции: Китай Соединенным Штатам – “В эти игры можно играть вдвоём”

07.08 / «Ничего не помню, не признаю»

31.07 / Социальная изоляция увеличивает риск развития ожирения у женщин

27.07 / Назван легальный способ не платить за некоторые услуги ЖКХ

25.06 / Мнение: “Черный – это прекрасно”.

13.08 / Мнение: Те же грабли

30.07 / Мнение: Почему в Минске задержали политтехнолога?

03.08 / Напавшие на полицию в Москве мигранты требовали выгнать всех русских

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска