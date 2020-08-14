В Китае обнаружен неизвестный науке вид динозавра

14.08.2020, 9:53, Разное

Палеонтологи заявили, что им удалось найти в Китае окаменелые останки ранее неизвестного науке вида динозавров. Раскопки проводились вблизи города Чжучэн в провинции Шаньдун, расположенной в восточном регионе страны.

Ученые отметили, что окаменелыми останками является правая подвздошная кость. При этом она похожа на кость анкилозавра, но специалисты уверены, что они нашли новый вид динозавра, получившего название «синанкилозавр чжучэнгенсис».

Китай является очень ценной палеонтологической площадкой. Ученые находят здесь виды животных, которые не встречаются в других регионах планеты. По словам сотрудника Центра исследований динозавров Чжучэна Чжана Яньсяна, в их городе находят наибольшее количество окаменелых останков динозавров. Первые кости были обнаружены еще в середине прошлого века, к настоящему времени палеонтологи смогли раскопать здесь более 10 видов древних ящеров.