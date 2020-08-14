 

Арт-кластер Севера РФ решили создать по нацпроекту в центре Сыктывкара

14.08.2020, 9:53, Новости дня

Молодежный арт-кластер Севера России, объединяющий Коми, Архангельскую область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, будет создан в центре столицы Коми на месте бывшего Сыктывкарского механического завода, рассказал министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

Создание культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства является одним из направлений нацпроекта «Культура».

«Республика Коми имеет на сегодня потенциал стать культурной столицей Севера России, поскольку имеет большое количество учреждений культуры и географические преимущества для создания Молодежного арт-кластера. Он будет создан в Сыктывкаре в промышленной зоне на территории бывшего Сыктывкарского механического завода в центре города. Арт-кластер объединит Коми, Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ», – сообщил ТАСС министр.

Как отметил Емельянов, идея арт-кластера выросла из концепции нового Молодежного театра республики.

«Республика Коми – единственный регион в России, который в Год театра в прошлом году создал новый театр – государственный Молодежный театр. Мы долго обсуждали, где он должен появиться, на какой площадке, и пришли к выводу, что промышленный квартал бывшего Сыктывкарского механического завода идеально под это подходит, а сама идея Молодежного театра разрослась до проекта Молодежного арт-кластера Севера России», – рассказал глава минкультуры Коми.



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