Чешское радио рассказало подробности задержания российского дипломата

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14.08.2020, 9:48, Новости дня

Российский дипломат был задержан чешской полицией в июне этого года якобы за совершение незаконной сделки по покупке боеприпасов, сообщило Чешское радио.

Дипломат был задержан в городе Ржичаны близ Праги. Полицейские утверждают, что он незаконно покупал патроны для снайперской винтовки и другие виды боеприпасов. Так как сотрудник российского посольства обладал дипломатическим иммунитетом, он вскоре был отпущен, передает ТАСС.

Согласно информации радио, речь идет об одном из сотрудников отдела военного атташе посольства России. Дипломат после произошедшего инцидента покинул Чехию.

Два сотрудника посольства РФ в Чехии в начале июня были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина – утверждалось, что российский дипломат якобы привез в столицу Чехии яд, чтобы отравить чиновников, ответственных за снос памятника Коневу. Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами.

15 июня МИД объявил о введении ответных мер в отношении Праги. После этого в Праге заявили, что считают проблему в отношениях с Москвой решенной.

При этом 12 июня Служба безопасности и информации Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков.



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