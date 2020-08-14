Доллар на открытии торгов вырос к рублю

14.08.2020, 9:48, Новости дня

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,07%, до отметки в 73 руб., курс евро при этом опустился на 0,06%, до 86,15 руб.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС.

По состоянию на 10.05 курс доллара ускорил рост и находился на отметке 73,1 руб. (+0,22%), курс евро также перешел в «зеленую» зону и рос до 86,31 руб. (+0,13%).