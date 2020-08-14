Мнение: В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными
14.08.2020, 9:42, Разное
Лютый пипец, так нагло и откровенно врать в глаза людям- это надо иметь особый “талант”.
Хотя, что там удивляться- посмотрите на эту морду
Заместитель главы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в том, что правоохранители избивали задержанных граждан.
После вопроса журналистки о том, почему вышедшее из изолятора белорусы жалуются на издевательства, Барсуков заявил, что «никаких издевательств не было». Затем он оборвал все остальные вопросы, сел в машину и уехал.
То есть просто, как доказательство, Карл- оборвал все вопросы, сел в машину и уехал!!!!!
То нам втирают дичь, что на улицу вышло лишь несколько человек, то что они были все пьяные, все на деньги госдепа и МБХ…. Но вот такое вранье- это уже слишком.
Не буду выставлять видео и фото следов пыток у людей- этого материала слишком много, без труда найдете и в ЖЖ.
А эту мразь- под суд! Начиная с их усатого кумира!
Источник: Достало
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