В Украине зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших COVID-19
14.08.2020, 9:35, Новости дня
За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 1732 человек – это новый антирекорд за весь период эпидемии в стране. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Накануне суточный прирост составил 1592 новых случая – это был предыдущий антирекорд.
Общее количество случаев COVID-19 в Украине достигло 87 872. Умерло 2011 человек (19 – за последние сутки), выздоровело 46 797 (581 – за последние сутки), продолжают болеть 39 645 пациентов.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 3129;
Волынская область – 4529;
Днепропетровская область – 1658;
Донецкая область – 1049;
Житомирская область – 2333;
Закарпатская область – 6080;
Запорожская область – 1038;
Ивано-Франковская область – 6320;
Киев – 10 160;
Киевская область – 4429;
Кировоградская область – 739;
Луганская область – 171;
Львовская область – 11 658;
Николаевская область – 770;
Одесская область – 4732;
Полтавская область – 533;
Ровенская область – 7326;
Сумская область – 783;
Тернопольская область – 3538;
Харьковская область – 5583;
Херсонская область – 290;
Хмельницкая область – 1514;
Черкасская область – 1092;
Черновицкая область – 7264;
Черниговская область – 1154.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Харьковской (205), Львовской (186) и Одесской (160) областях, меньше всего – в Луганской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 14 августа коронавирусом в мире заразился 20 840 381 человек. Жертвами COVID-19 стало 754 566 человек, выздоровело 12 936 478.
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